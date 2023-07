¿Pero qué es lo que celebran?

El PSOE sube dos escaños y llega a los 122, el PP pasa de los 89 a 136. Sumar vacila mucho, pero obtiene dos escaños menos que Vox, no ha superado a los que tienen por maltratadores de mujeres a pesar del bajón que han sufrido. Ni siquiera han llegado a los diputados que obtuvo Podemos en 2019 (35) a pesar de la multitud de formaciones que ha logrado reunir -que no unir, las consecuencias de eso las veremos ahora-. Es decir, limitándonos a los cuatro partidos estatales, las derechas obtienen 169 escaños y las izquierdas 153. Ahora necesitan el apoyo de una ERC que ha bajado enteros, de dos partidos nacionalistas separatistas vascos y de otro separatista catalán. ¿Qué se celebra aquí? Yo como progresista no celebro nada. ¿Que se ha detenido al fascismo? ¡No me jodan! El fascismo de siempre no tiene lugar en un mundo globalizado. Sí, puede hacer cositas molestas, pero nada que cuestione el orden mundial de mercado, eso es asunto de la izquierda y ya ven los resultados electorales y ya ven lo que hace a nivel mundial: no bucea, nada en una superficie de gestos sin fondo.

Mis conocidos y conocidas progresistas están contentos/as, me envían multitud de mensajitos y memes. ¿Contentos por qué? Han perdido, los apoyos parlamentarios que necesitan aseguran un país difícilmente gobernable, hasta con una alianza PP-Vox hubiera sido complicado gobernar en España. La guerra civil mediática al final la han ganado, a la gente le ha dado miedo Vox y ha mirado por las paguitas que un progresismo que siembra vagos e indolentes ha concedido y concederá. ¿Eso es lo que aplaude el progresismo? ¿De dónde han extraído esas ínfulas de victoria? ¿Quién les ha concedido el derecho de apropiarse del concepto progresista a este personal que con este resultado se conforma y nos coloca ante los ojos la derrota más grande vestida con la más inmensa celebración? ¿Qué celebra? ¿La subida de Bildu? ¿Celebra acaso que sin los votos de un nacionalismo fascista que tiene todo eso que deploran, racismo, xenofobia, ataques a la libertad de ser, sin ese personal, su progresismo es humo?

¿Celebran acaso que han vencido a las manipulaciones de los medios de la derecha con las manipulaciones de sus medios? Tenían y tienen una estructura mediática, ¿cómo que los medios de la derecha que les comen el coco a la gente? Ahí está todo el complejo RTVE convenientemente utilizado con la purga incluida de mi colega el profesor José Manuel Pérez Tornero por no seguirles como un corderito. Ahí estaba La Sexta que juega a ser de izquierdas porque Planeta, su dueño, no quiere perder clientela. Y numerosos diarios digitales más webs y redes sociales. Victoria sobre la manipulación es la del Partido Comunista de España en 1977 que sin medios de comunicación y dos o tres meses después de ser legalizado tras 40 años de feroz anticomunismo franquista obtuvo 20 diputados.

Ahora, venga, vamos, prebendas para los separatistas catalanes y Sánchez otra vez presidente que esa es su pretensión y no la ha escondido nunca como vergonzosamente ha hecho Feijóo con Vox. Si sumamos a los perdedores estatales más los nacionalistas separatistas, España, en esencia va a ser gobernada por partidos de dos zonas de la península que no quieren ser España. Va a resultar apasionante observar nuestro futuro. La normativa electoral que se inventó contra el comunismo y a favor de las minorías nacionalistas ahora resulta que sirve para gobernar sobre los vencedores. El PP no debe gobernar, debe esperar acontecimientos, el gobierno “progresista” que se puede formar es posible que supere al anterior en barbaridades, todas tenidas por progresismo. Alguien debe quedarse observando por si se necesita un recambio de urgencia.

Ah, en Sevilla sigue una constante: se lee sobre todo el ABC pero se vota a la izquierda. Hasta ahora eso ha dado pocos resultados, a ver si ahora se apiadan de nosotros.