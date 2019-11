Perros, caballos, tigres, un trap y reggateón

Albert Rivera tiene un perro. Y Pablo Iglesias un reggaetón. Iñigo Errejón un Trap. Los de Vox un vídeo que parece el comienzo de una película de vaqueros y la foto de un tigre. Lo muestran en las redes sociales con gran orgullo. Y yo lo que tengo es la cabeza dolorida. Qué campañas, qué bobadas hay que escuchar, qué dolor de pestañas.

Ya es oficial. La política se ha convertido en un circo en el que los verdaderos protagonistas son los perritos, los caballos y los payasos tristes o tontos.

¿Alguien puede decirme una sola propuesta nueva e importante de alguno de los candidatos? Ya sabemos con qué otro partido no pactarían esos candidatos. No sabemos qué están dispuestos a hacer para desbloquear una situación que ya parece no tener solución. Ninguno de ellos es capaz de aportar una solución. Son nefastos.

Llevamos soportando esta broma de mal gusto desde hace muchos meses. Llevamos sin un Gobierno solvente y con poderío desde hace meses y meses. España está asomándose al precipicio y nadie parece querer darse cuenta de lo que sucede. Y, pase lo que pase, si algo va mal, las consecuencias las pagaremos los ciudadanos. Los políticos seguirán a lo suyo sin que nadie les ponga las peras al cuarto.

¿Qué hace falta para que los españoles reaccionemos ante tanto desbarajuste y tanta mediocridad?