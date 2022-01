Petardos que tiran cohetes

Por un momento de la nochevieja pensé que vivía en Siria en lugar de en Sevilla. ¡Qué despliegue de pólvora!

Cuando era pequeño era un enamorado de los cohetes, pero por la imposibilidad de poder comprarlos de manera legal. Es como cuando estás en la piscina y te dice el socorrista que no te tires dando la voltereta; lo haces porque está prohibido porque si el muchacho te dijese que te puedes tirar dando la vuelta y no de cabeza, seguro que todos se tirarían de cabeza. Somos así, el no, nos puede.

Ya la gente no se corta a la hora de tirarlos. Son capaces de lanzarlos por la ventana directos a la carretera, con el peligro que eso conlleva para el conductor y el viandante, pues parece que estás en pleno desembarco de Normandía.

Lo peor de todo es el reguero de víctimas que deja. Todos los años, por los hospitales pasan desfilando unos cuantos maestros de los petardos que se han quedado sin alguna falange y no precisamente de la JONS.

Pero las víctimas mayores de todo esto son nuestros amigos los perros. Para el que no tenga perro, esto será una tontería, pero para los que sí lo tenemos, nos rompe el corazón ver cómo lloran y se esconden por el miedo.

Yo respeto que cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, faltaría más, pero no entiendo qué diversión puede haber en gastarse 100 euros para tirar cohetes. Menos pólvora y más jamón y gambas en las mesas.