Pide por esa boquita

Después de haber revuelto las aguas, para unos años después intentar pescar en ellas, Puigdemont ahora pide la Luna. Y si cuela, cuela. Hay cosas que Sánchez no puede conceder pese a su pasión por conceder, porque todo tiene un límite, incluso el chantaje aunque siga habiendo quienes, si les entregan el dedo se pide la mano y cuando la consigue se pide el brazo. Y así. Por pedir que no quede, pero ya decía el refrán “contra el vicio de pedir está la virtud de no dar”. Llegado el caso, pedir es un vicio y no dar una virtud. Amnistía puede ser una forma de desautorizar a los jueces. Falso. En todo caso es una forma de rectificar unas leyes injustas. Porque se podrá estar a favor o en contra de la independencia de los pueblos, pero guste o no es un derecho que les asiste a todos. Hay que recordar que Timor Oriental obtuvo la independencia con un resultado inferior al 49% en su referéndum. Que las “regiones” de Yugoslavia ahora son estados sin referéndum siquiera. Y que en los casos de Bosnia-Herzegovina, Croacia y Timor intervinieron ONU y OTAN, ante las masacres comenzadas por Serbia en un caso y por Indonesia en el otro.

También es imprescindible recordar que realizar un referéndum no presupone un resultado ni otro, si es limpio; luego lo justo es buscar que lo sea. Por eso no se entiende la oposición cerrada al referéndum catalán, menos aún porque el gobierno de Rajoy aseguraba que de hacerse fracasaría. Entonces ¿por qué ese miedo a que el pueblo se pronuncie? Suiza somete a referéndum incluso la subida de salarios y en la última, la inmensa mayoría se decantó por rechazarla. Y Suiza es ejemplo mundial de democracia, no se olvide. La posible y poco probable independencia de una Comunidad, no rompe España. Lo que la rompe son las diferencias alentadas por el egoísmo de algunos y apoyadas por todos los gobiernos, desde Fernando III hasta el actual.

Andalucía no es irresponsable, está adormecida, drogada por el hábil desmontaje del coraje demostrado el 4 de diciembre de 1977, dónde la cifra de manifestantes fue mucho mayor de la reconocida por los gobiernos civiles. Sólo el laborioso trabajo llevado a cabo por los sucesivos gobiernos del PSOE y las críticas torcidas de la oposición, ahora en el poder, en ambos casos con la misma insana intención de confundir al electorado, de mal informar adrede para equivocar su voto, ha llevado a los andaluces a esta situación de aparente conformismo y apatía. Pero “la despolitización puede ser barrida cuando el pueblo intuya algo que levante su esperanza”. Cierto en 1977, en el siglo XIX y sus grandes movimientos de emancipación y ahora. Y cuando los grandes grupos informativos se decidan a contar la verdad absoluta. Y cuando gobernantes y oposición se decanten por ella. Esto es más difícil, porque no estamos en Europa, es decir, aquí no hay izquierda, ni una “derecha civilizada”. Sólo quedan seudo demócratas en uno y otro lado, jugando al enfrentamiento para que todo siga igual.

En 1977 un estamento cultural potente y unos partidos “pequeños” (por el número de votos obtenidos), fueron capaces de asumir el hecho autonómico, de sumarse desde el primer momento a la llamada del grupo cultural ”Averroes, estudio andalusí” (Ver hemeroteca de El Correo de Andalucía y Nueva Andalucía) y forzar a los partidos “grandes” (los que habían obtenido mayor número de votos) a aceptar el hecho consumado de que la manifestación se haría con o sin ellos, lo cual habría sido una pérdida grave para su imagen. Por eso aceptaron y, para capitalizarla, decidieron asumirla. Porque después de aprobar conjuntamente una ley para impedir el acceso a la autonomía (el 28 de diciembre de 1979), con el reparto de papeles el PSOE pudo simular su apoyo al referéndum andaluz, aunque inmediatamente después, nada más ocupar el poder, se especializó en su desmontaje y hacer pensar a la gente “que la Autonomía sólo servía para gastar dinero”.

Hoy se precisa un nuevo 4-D. En realidad hace tiempo que se necesita, pero lo van aplazando los protagonismos de pretendidos y falsos luchadores por ella. Pero no se precisa porque le puedan dar más prebendas a Cataluña, (que si se descuidan, el propio Puigdemont en su interés supremacista, puede deshacer todo lo conseguido por ERC). Se necesita por derecho objetivo. Porque Andalucía no puede permitirse seguir retrocediendo en relación a los demás, porque la falta de industria no se puede suplir por la explotación masiva del suelo, ni en la construcción de viviendas invendibles por su precio, ni en una agricultura intensiva que no tiene en cuenta las condiciones climáticas. La falta de agua no se resuelve con pozos que sin embargo sí pueden suponer el fin de la agricultura en Andalucía.

El problema, en definitiva, no está en que ERC haya alcanzado la posibilidad de obtener amnistía o condonación de deuda porque una y otra atañen a todas las comunidades, si Junts no se lo estropea. El problema está en que Cataluña pueda poner condiciones, que amague con la independencia que sus líderes nunca han perseguido, el verdadero problema es que Andalucía no pueda poner las suyas. Porque los partidos autonomistas e independentistas piensan en su Comunidad. Porque Andalucía no los tiene y los diputados y senadores de partidos estatales tan sólo obedecen las órdenes de sus respectivas ejecutivas. Aprendamos la lección: ya está bien de empujar el péndulo, por tanto ya está bien de seguir manteniendo a dos partidos a quienes nunca les ha interesado Andalucía más que para obtener sus votos.