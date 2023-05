Pipi Estrada y yo tenemos el mismo amigo negro

Ya habrán escuchado eso de ‘yo tengo un amigo gay’ cuando alguien está sacudiendo estopa al colectivo LGTBI y quiere demostrar que lo que dice lo hace desde el cariño y que él es tolerante a más no poder, que es inocente y que si dice un disparate es porque no hay más remedio. Pues bien, Pipi Estrada, periodista deportivo y expareja de Terelu Campos y de Miriam Sánchez y de Teresa Viera, dice que tiene un amigo negro, pero lo dice después de decir otras cosas: ‘Santiago Bernabéu habría mandado a Vinicius de vuelta a Brasil’ o ‘Estoy indignado porque en Mestalla ocurrió el insulto, de ahí a que el insulto se convierta en racismo me parece lamentable porque en España, afortunadamente, gracias a dios, las personas de raza negra caminan libremente sin que nadie les moleste’. Le ha faltado añadir que un negro bueno y que no molesta puede caminar sin problemas y que Vinicius es culpable y le insultan por provocador.