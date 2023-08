Adiós a El Pititi del Puerto

Ayer estuve todo el día en el Puerto de Santa María, en la Peña Flamenca Tomás el Nitri, para un reportaje a la cantaora local Aroa Cala, y cuando llegué a casa supe de la muerte de Manuel de los Ríos Núñez, El Pititi o El Loquito del Puerto, sobrino carnal del maestro Rancapino, hijo de su hermana Gabriela. Un cantaor (Chiclana, 1960), de los que ya no quedan muchos, bisnieto de la mítica Obispa. Gitano por los cuatros costados y con un metal único, de aire primitivo, que podría venir de aquellos gitanos del Puerto que se partían la camisa cantando, como El Nitri o Pedro Niño El Brujo. La última vez que lo escuché cantar fue hace unos años en La Posada de Mairena del Alcor y me maravilló. Apenas quedan ya cantaores de ese estilo tan puro y, por tanto, nada comerciales. Nunca disfrutaron de las mieles del éxito y se murieron siempre en la pobreza. Algunos tuvieron la suerte de ser enterrados dignamente por la familia o algún admirador con dinero, pero en muchas ocasiones iban a un hoyo sin más ceremonia que el canto de los pájaros de los cementerios. Me refiero a verdaderos fenómenos como Juan el Pelao, Juanito Mojama o Paco la Luz. El Pititi era de esa clase de cantaores, puro hasta doler, sencillo y de una jondura gitana apoteósica. Cantaor de cantaores, artista de artistas, de esos que son buscados para las fiestas íntimas. Ahí era único, de una rareza que conmovía. Lorca le hubiera hecho una viñeta, de estar vivo, y Silverio le habría puesto un piso en la Alameda, como hizo con algunos de aquellos artistas del XIX, que no tenían sitio en el teatro. Llevaba tiempo delicado de salud, bastante mal, y ha muerto joven, demasiado joven. Aquellos que tuvimos la suerte de escucharlo alguna vez, aunque sólo fuera una, podremos presumir de haber conocido su esencia gitana tan natural e incontaminada, como nuestros abuelos presumían de haberse roto las camisas con Tomás o El Carbonerillo. El Puerto ha sido siempre una zona cantaora donde los gitanos tuvieron mucho predicamento entre los cabales. Anzonini, por ejemplo, y en otros tiempos, Caoba padre o El Negro. Descanse en paz tan puro cantaor, que ha muerto a los 62 años, aunque parecía que había nacido en el XIX.