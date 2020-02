Plaza de Armas, ¿4 meses para 252.000 euros?

Definitivamente me debería dedicar a escribir de aquello que entiendo, pero es que como aquello que entiendo ya lo entiendo lo lógico es que también escriba sobre lo que me origina una sonrisa de asombro y tal vez de ignorante. Vamos a ver, en la Estación Plaza de Armas van a invertir la calderilla de 252.000 euros y para ese gasto tan de propina de jeque árabe se van a emplear cuatro meses. Bueno, ¿y qué van a arreglar? Escalera, ascensor y rampa de acceso. ¿Y para eso cuatro meses con una inversión de –agárrense que vienen curvas- ¡252.000 euros!?

Pero, ¿qué ascensor? ¿Cuánta gente usa el ascensor en la estación Plaza de Armas? Dicen que por sus escaleras de acceso transitan diariamente 17.000 personas. Pocas me parecen. Y las escaleras mecánicas, ni que fueran como ésas del metro de Londres que son interminables y parece que te llevan al centro de la tierra. ¡Pero si son una birria! Adecentar las escaleras y la rampa de acceso. ¡Pero si ya hay rampa de acceso!, ¿tanto adecentamiento requiere? Ponerle un pasamanos a la escalera de entrada, ¿cuatro meses para una barandilla? Cuatro meses, “aproximadamente”, dicen las autoridades entendidas en el caso. Uy, uy, uy, “aproximadamente”. Malo. Me acuerdo de cuando encarga uno un arreglo de poca monta para su casa y se tiran dos semanas para acondicionar una chorrada. En la película de Woody Allen Misterioso asesinato en Manhattan la mujer del protagonista (Diane Keaton) le dice a su esposo (el mismo Woody Allen) algo así como: “Mira, cariño, te presento a fulanito de tal, es nuestro fontanero”. Y Woody le suelta al sujeto: “Ah, ¿usted es el que se le avisa y viene unos meses más tarde?”.

A lo peor es que en la estación Plaza de Armas primero anuncian el fortunón de los 252.000 euros de inversión y hasta dentro de dos meses no empiezan las obras y eso explicaría que hasta el verano no estén concluidas las complejas obras de infraestructura que van a emprenderse.

Ya puestos, deberían arreglar todo el sistema informático de anuncio de salidas y entradas de autobuses en los tablones electrónicos que es un desastre, como llegues de noche y a determinadas horas, no hay forma de saber si hay o no autobuses de un lado a otro porque la oficina de información está cerrada y los paneles dejan mucho que desear y, oiga, estamos hablando de una estación internacional, no tan cutre como la del Prado pero cutre, ¿a qué viene tanto ruido anunciando continuamente por megafonía salidas y entradas de buses si con unas buenas pantallas bilingües bastaría? ¿Por qué tiene uno que ir tanto a la casilla de información de la estación –que parece un bunker- si con buenas informaciones electrónicas sería suficiente? Pero mejor me callo, a ver si van a aprobar otra partida millonaria de 252.000 euros más para enmendar lo que digo y hay que esperar hasta el famoso 2023 para agarrar el pasamanos de las escaleras, bajar por unas escaleras mecánicas de juguete o usar un ascensor que nadie utiliza, yo ni sé dónde está y mira que he ido veces...