Pobre luna, llega el coco

Ay, luna lunita/ que viene el coco/ y se lleva tu agua, / ya queda poco. Pronto llegará el ser humano a la luna, esta vez acabará desembarcando en manada, primero unos astronautas más, luego la mujer por aquello de la cuota, luego o al mismo tiempo los magnates para darse el capricho. Tendremos algunos accidentes donde la cascará alguien, pero son gajes del oficio, del oficio de explorador y de depredador que es la naturaleza del ser humano, todo ello junto: explorar y destruir, como casi siempre, el alfa y el omega.

El toro enamorao de la luna no tendrá ya ganas ni de abandonar la maná y los poetas y los creadores en general tendrán que cambiar de registro, el atractivo de la luna es su fidelidad allá arriba, saber que nadie la habita, pero eso de componer versos y canciones a su belleza y a su compañía silente y brillante mientras unos sujetos se están comiendo una hamburguesa de Mc Donald’s y otros un arroz tres delicias y tiran los envases al suelo o se quedan flotando por allí como una pavesa le va a quitar mucho encanto. O si en las futuras colonias los ricachones montan orgías y luego esos que denuncia Ricardo Gamaza que aquí en la Tierra privatizan el agua y hacen negocio con ella, aunque la ONU no quiera, se suben a una nave y llegan allí a rascar para llevarse el agua también y empezar a cobrársela a los de allá y a los de acá a precio de oro... ¡Puerca vida! ¡Porca miseria! ¿Cuánto costará en su momento una botella de agua procedente de la luna?

No, no, eso ya no va a ser luna ni nada y la pobre luna se lo va a dejar hacer todo, va a permitir que le desfiguren sus caras sin que nadie la defienda, no hay ni un lunita allí que agarre su batería antiaérea y derribe los cohetes donde viajan los sujetos más depredadores que han pisado la Tierra y ahora sin remedio van a inundar la luna con sus ambiciones y van a tomar posesión de ella porque, ¿de quién va a ser la Luna? ¿De la Humanidad? Venga ya, la luna será de quienes lleguen primero a ella y habrá guerras o por lo menos altas tensiones y conflictos por ella que está allí en los cielos brindándonos su lealtad y al mismo tiempo atrapada, sin poder huir de nosotros y mejor que no lo haga porque entonces no sé qué iba a ser de los terrícolas.

Ya hay por allí restos de nuestras visitas, una bandera, unos cacharros, la pica en Flandes está puesta, ahora falta que vaya llegando el resto del ejército a por su agua, a por sus tierras raras, a por todo lo que nos pueda servir para ser más poderosos y para hacer negocios en la Tierra porque para eso la queremos, unos desearán estudiarla, sin más, sin dañarla, pero esos no son los que mandan, esos son los que abrirán el camino a los mercaderes de turno que colocarán allí sus estandartes y sus posiciones y todo será por ellos, de ellos y para ellos, primero, luego si hay migajas que caigan de encima de sus mesas a lo mejor dejan algo para otros.