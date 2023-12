Podemos rompe con Sumar ¿Negociará Sánchez con ellos en Martinica?

Los políticos de Podemos se han sentido estafados por los de Sumar y han decidido partir peras. Se van al grupo mixto del Congreso de los Diputados y, así, pueden hacer lo que creen que deben hacer y, además, ingresan pasta, su pasta sin mediadores (en el Congreso de los Diputados se mueven unas importantes cantidades de dinero que se dividen entre los grupos parlamentarios). Que nadie olvide que esto es política y supervivencia de los que comen de hacer política. Pensar que el cambio es una cuestión de principios, de ideologías, de honor o de algo elevado, es cometer un error. Mejor pensar que es un tema de egos, de traiciones, de luchas intestinas y de pasta. Casi seguro que se acierta más si se mira desde esos lugares más mugrientos. El caso es que Podemos se coloca en el grupo mixto. Muy bien. Es decir, Pedro Sánchez pierde cinco votos seguros, es posible que los diputados de Podemos voten a favor de las cosas que haga el Gobierno de coalición, pero pone las cosas en el filo de la navaja si es que no lo estaban antes. Igual Sánchez tiene pensado sentarse a pactar cosas con Podemos en Martinica con un mediador de Senegal. Nunca se sabe.

Pedro Sánchez está humillándose y humillando a todos los españoles al pactar con los independentistas catalanes y vascos. Está negociando no sé qué cosas en no sé qué sitio con un mediador que todavía no sé qué pinta en todo esto. Está jugando con fuego y ha logrado polarizar la sociedad española de una forma completamente brutal. Hasta hoy, todo dependía de los votos de un charlatán que vive en Waterloo y que es el caradura más grande de la historia reciente de España. Ahora, todo depende de si el de Waterloo se levanta de buen humor o si los diputados de Podemos se sienten con ganas de liar la marimorena. ¿No sería mejor apretar el botón de stop y comenzar de nuevo? Y si los españoles votan y eligen un Gobierno distinto hay que asumirlo. Forzar la máquina de esta forma no puede traer nada bueno.

Me temo que si la legislatura tenía una pinta regular, ahora, luce fea, muy fea.

Estamos en manos de independentistas y de estos diputados de Podemos que han demostrado, en repetidas ocasiones, su escasa habilidad política enfangando todo lo que tocan. Qué horizonte tan bonito nos está quedando.