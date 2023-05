¿Podremos votar todos en las próximas elecciones?

La convocatoria de elecciones generales que ha realizado Pedro Sánchez es legal. Y eso significa que no puede ser un fraude. Aquí se acaba el debate. Si ponemos en cuestión la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, ponemos en juego todo lo que ha pasado en España respecto a las elecciones desde que llegó la democracia. Pedro Sánchez ha respetado los plazos y ha fijado las fechas que marca la legislación.

Por otra parte, el artículo 72 de esa Ley Orgánica regula el voto por correo y permite que todo el que quiera pueda ejercer su derecho. En realidad siempre hubo gente que tenía que votar por correo y nunca hubo problemas, lo que pasa es que esta vez van a ser muchos, muchísimos, más. El voto por correo se puede recibir en el lugar de vacaciones o en el domicilio y la gracia está en calcular bien las fechas. Tampoco existe gran debate al respecto puesto que nada ha cambiado y ha estado funcionando desde el 1985.

Pero si nos encontramos con ángulos muertos en la tramitación de ese voto por correo. En las pasadas elecciones (esas que han sido hace dos días aunque parezca que nunca hayan ocurrido) hemos conocido asuntos turbios de compra de votos por correo. Y ese sí es un problema. Alguien podría aprovechar la avalancha que se va a producir para beneficiar a un partido u otro si no se pone remedio desde el principio. ¿Qué ocurre? Del mismo modo que es imprescindible recibir en persona la documentación que lleva el cartero a casa (presentando el DNI y firmando) nadie pide ese DNI ni esa firma al entregar el sobre con el voto en la oficina de correos. Sería muy conveniente que se exigiera el DNI del votante (como ya ha sucedido en Melilla en las elecciones del pasado 28M y se han evitado problemas mayores; una solución perfectamente extrapolable al resto del territorio nacional) y así se evitarían conjeturas e invenciones por parte de unos u otros. Alguien estará pensando que no entiende cómo no se pide el DNI. Muy fácil. El cartero entrega la documentación al votante y este se hace cargo de sus cosas a partir de ese momento (es mayor de edad). Si ese votante deja en manos de un listillo su voto o se fía del primero que pasa por la puerta de casa ya es su problema. Y si lo vende cometiendo un delito, también. Pero dadas las circunstancias y sabiendo que existen políticos sin escrúpulos que pueden hacer maniobras mafiosas como es entregar cincuenta euros por tramitar un voto que cambiará antes de llegar a las urnas, sería mejor evitar conflictos que sí convertirían en un auténtico fraude las elecciones.

Si bien es cierto que Pedro Sánchez ha hecho lo que le permite la ley, la discusión es el procedimiento y, por otra parte, el uso de esa legalidad para que las fechas pudieran ser motivo de distorsión. Por ejemplo, una persona que siempre vota prefiere no hacerlo para estar de vacaciones sin complicarse la vida. Las vacaciones son sagradas. Podría ser aunque el culpable ya no sería Pedro Sánchez; el culpable sería el que deja de votar por no gestionar lo que la ley tiene dispuesto para que pueda ejercer su derecho al voto. Aunque nadie debe alarmarse en este sentido, si es verdad lo que me dicen muchos, no va a dejar de votar ni el tato por el asunto de las fechas. La polarización es de tal calibre que alguno retrasará las vacaciones para poder votar de forma presencial y, hoy, ya estaban las oficinas de correos recibiendo peticiones a mansalva. Y así los de un lado y los del otro.

Me parece a mí que si Pedro Sánchez ha creído en algún momento que la fecha era ventajosa para él se equivocaba del todo.