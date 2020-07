Podría peligrar con el covid-19 el mantecado de Estepa

Está a punto de comenzar la campaña y en la localidad de Estepa, y organizado por el Ayuntamiento, se dieron cita esta semana expertos de todo tipo y los productores del polvorón y mantecados de esa ciudad. Todos los responsables sanitarios han coincidido en trasladar un mensaje de tranquilidad a los fabricantes. Sin embargo, también han coincidido todos en exigir el cumplimiento de la normativa vigente, porque de esa manera se asegurará un desarrollo normal de la campaña. La situación está muy controlada y no temen de forma seria por los posibles rebrotes, algo que sería normal por otra parte. Hay que recordar que la enfermedad no está erradicada, pero sí están convencidos de que la infraestructura actual puede hacer frente a los nuevos casos, aislándolos y actuando de forma rápida y coordinada. Antonio Jesús Muñoz Quirós (Alcalde de Estepa) ha introducido la jornada, que ha sido moderada por Beatriz García (Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Estepa). En este encuentro se han resuelto muchas dudas y aclarado ciertas confusiones acerca de los protocolos y directrices a seguir ante el Covid19. Todo ello pensando en el inminente comienzo de la campaña de mantecados 2020. Este virus esta cambiando la sociedad y una buena parte de ella, aun no es responsable de la importancia que esto supone para la salud y para la economía del país. Cada día tenemos nuevos casos de coronavirus y lo mas preocupantes son los jóvenes que una gran mayoría hace caso omiso a respetar medidas de seguridad, uso de mascarillas y todo aquello que las autoridades sanitarias nos piden. El verano ha llegado y cada uno campa a sus anchas como Pedro por su casa. Las noticias que leemos en medios como este, o escuchamos en la radio y vemos en televisión nos ponen los pelos de punta, fiestas clandestinas, playas saturadas o discotecas desbordadas y un largo etc. Para Estepa el negocio del mantecado es la forma de que un pueblo y su comarca vivan durante un año, crea pleno empleo y todo ello se puede ir al garete por culpa de algunos irresponsables que no se han dado cuenta o que ignoran la importancia de la situación que se esta viviendo en todo el mundo. Apelemos al sentido común y espero que algo tan importante como el sector del mantecado que llega a países de todo el mundo, pueda tener una campaña como siempre y la economía de nuestra provincia no se vea afectada. Es lo único que pedimos y espero que sea una realidad. Para lamentaciones siempre habrá tiempo