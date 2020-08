Para los no versados en las técnicas del periodismo. Cuando alguien les diga que en las columnas o en los artículos el periodista no debe hablar de sí mismo les están mintiendo. Una columna es precisamente un texto cambiante como el estado de ánimo del autor, lo único que debe procurar siempre es no insultar, no ofender sentimientos profundos de alguien. Los que las leíamos, aún echamos de menos las columnas de Haro Tecglen, Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán... Ese viejo dicho que sostenía que el periodista no es noticia es válido para las informaciones, pero ha caído en desuso. Hoy el periodista es noticia continuamente. A eso, quien fuera mi colega y amigo Mariano Cebrián, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, lo llamó hace décadas el vedetismo en el periodismo y la comunicación.

Les digo esto porque a veces, en mi coche, voy escuchando la canción de Gracia Montes Poema de mi soledad, un tema impresionante y más con esa voz que tenía la artista nacida en Lora del Río en 1936. ¿Qué habrá sido de Gracia Montes?, ¿cómo estará de salud? Llevo Poema de mi soledad grabada en un pendrive porque es una de las canciones que me recuerda a mi madre y cuando además la escuché por mi cuenta advertí su enorme calidad. Como dijo Pérez Reverte cuando en 2010 dimitió el exministro de asuntos exteriores Miguel Ángel Moratinos y al anunciarlo lloró, llorado hay que venir de casa. Como comprendo lo que quiere decir Pérez Reverte y estoy de acuerdo con él, echo mis lagrimitas en el coche, solo, en homenaje a mi madre y también por esa sensación de orfandad que tiene uno cuando te has quedado sin padre y sin madre, por más años que hayan pasado tras sus fallecimientos.

Cuando murió mi padre, con 61 años, mi madre se iba casi todas las tardes desde mi inolvidable barrio de San Vicente, donde vivíamos, hasta los jardines de Cristina. Allí se sentaba en un banco, sola, vestida de negro, como manda la tradición, y permanecía no sé cuánto, por matar el tiempo y acaso para recordar los momentos en los que esperaba a mi padre allí mismo, los domingos, hasta que llegaba de ver al Betis en el Villamarín.

Cuando salgo del metro por la boca de la Puerta de Jerez, miro unos jardines de Cristina a los que mi madre me llevaba de niño para que me montara en esas bicicletas en forma de pequeños triciclos en los que dábamos no sé cuántas vueltas alrededor de sus enormes árboles, sobre aquella tierra amarillenta.

Ahora, en estos tiempos tan convulsos en los que nos sentimos tan terriblemente solos, una soledad que ha venido a incrementar la pandemia; ahora, cuando en el mundo académico se han hecho célebres frases como esa que dice que somos una muchedumbre solitaria, escucho la copla o canción Poema de mi soledad con especial reverencia y emoción porque es un retrato bastante ajustado a nuestra realidad, para todas las edades, ¿eh?, quien crea que esto es un texto para viejos está muy equivocado, los jóvenes soportan una situación interna de terrible estado depresivo, sin horizontes, sin poder divertirse, sin abrazar a sus amigos o a sus amores.

Si no fuera porque el tema que toco no es extrapolable no los molestaría con mi vida ni con mis sentimientos. ¿Qué habrá sido de Gracia Montes? ¿Alguien me lo puede decir? Hace tiempo oí que tenía serios problemas de salud, creo que me hablaron de Alzheimer. La verdad, no sé si quiero saberlo porque voces así no deberían apagarse nunca, nunca, para poder seguir cantando siempre Poema de mi soledad (autores, León y Solano): “Soledad, / soledad del río, / soledad. / Tus brazos oscuros, / buscando los míos. / Soledad, / soledad del agua. / Soledad y al borde tus labios, / de tierra y de fragua,/ Soledad, soledad, soledad,/ soledad”.