Política a costa de Canal Sur

Me he adherido a un manifiesto en defensa de Canal Sur pero no estoy en contra del gobierno de Andalucía, defiendo a Canal Sur que no es lo mismo, y ruego que, si puede ser, se refuerce ese ente público. Ya sé que la derecha tiende a privatizar y la izquierda a impulsar lo público pero el asunto no es así de simple. Canal Sur existe para no ser menos que Cataluña, Euskadi y Galicia, las dos primeras comunidades autónomas citadas ya tenían listo en los primeros años de la década de los 80 el lanzamiento de sus televisiones autonómicas y les daba igual que el gobierno de Madrid sacara o no la ley del tercer canal, ellos iban a empezar a emitir de todas maneras con sus propios medios, política de hechos consumados. Pero Andalucía era y es pobre comparada con ambas y pensó mejor en desarrollar las funciones del Centro Territorial de TVE en Andalucía y destinar el dinero de la fundación de una TV autonómica a otros menesteres más apremiantes.

Luego se cambió de orientación y Canal Sur Radio y TV empezaron a emitir en 1988-89, convirtiéndose en poco tiempo en un lugar de tráfico de influencias y de enchufes de personas cercanas al PSOE que levantó alguna polvareda mediática -poca en comparación con los medios de comunicación existentes- e incluso la elaboración de tesis doctorales por supuesto silenciadas. Me llamó la atención en tiempos del PSOE cómo se estableció un circuito periodístico para colocar a los fieles, se trataba del circuito Canal Sur-Oficina del Portavoz del Gobierno-Grupo Prisa. Eran tiempos en los que yo afirmaba en privado y en público que aquellos alumnos que quisieran tener un puesto de trabajo deberían ser dóciles y arrimarse al PSOE, al PP o al Opus Dei. En el caso andaluz, a un periodista modosito y además competente -que todo hay que decidirlo- lo veías trabajando en ese triángulo maravilloso -de un lado a otro- que se tambaleó, pero no desapareció del todo -por ahora- tras la victoria de la derecha porque la derecha aún no se ha picardeado del todo en la Junta, ¿por falta de tiempo? Hay que aclarar que no todos los que se colocaban en Canal Sur eran enchufados porque los hay con sus puestos de trabajo por oposición y también otros no tan dóciles.

El manifiesto que he firmado tiene una intención más política que de interés real por la RTVA, es un paso adicional, una colaboración con el PSOE y la otra izquierda marxista-trotskista, que ya ni sé cómo llamarla, para que la derecha no gane las próximas elecciones y regrese el clientelismo socialista y del resto de partidos porque hay que ver cómo estaba también el Consejo Audiovisual de Andalucía, los partidos nombrando a sus periodistas, politización al máximo, el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel que da el portazo como presidente ante un ambiente asfixiante que le impedía trabajar con rigor... Vázquez Medel llegó con fuerza a su puesto y dijo lo que tenía que decir: que iba a vigilar los contenidos de los medios para que cumplieran la constitución. De inmediato se le echaron encima la derecha (el PP, sobre todo) y empresarios de la comunicación. Recuerdo que me lo encontré apesadumbrado por el puente de Triana y se me quejó de estos ataques pero yo le hice ver que lo más grave era que el mismo gobierno del PSOE que lo había nombrado estaba ya matizando sus palabras.