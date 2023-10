Políticos lamentables o el ejemplo de Extremadura

Llevo años diciendo que el nivel de los políticos españoles es nefasto, que nos merecemos algo mejor que una banda de patanes (lo son casi todos aunque, efectivamente, alguna excepción hay), que la mayoría de los políticos españoles no podrían trabajar en la empresa privada porque no pasarían de la primera entrevista con los chicos de recursos humanos... Es un desastre monumental lo que está sucediendo en nuestro país. Y no es gratis porque tener una clase política tan penosa cuesta lo mismo que tener a os mejores estadistas del universo, exactamente lo mismo.

En la política española, la elección de candidatos o de cargos se reduce al dedazo. Lo que dice el líder del partido se hace sin rechistar o no sales en la foto. Así de sencillo. Entonces, si los amigos del líder son tontos a las tres tienes unos políticos a los mandos que van a convertir tu entorno en un sinvivir, si los amigos del líder son listos te ha tocado la lotería (la probabilidad de que un décimo de lotería sea premiado en el sorteo de Navidad es más baja que la de que te caiga un motor de un avión en pleno vuelo en la cabeza; y en política es parecida).

Ya estoy aburrido de repetir lo mismo cada cierto tiempo por lo que he decidido poner un ejemplo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Por favor, vean el vídeo del post que tienen a continuación. Lo protagoniza Pedro Galán (PP), director general de Empleo de la Junta de Extremadura. Ya verán qué risa más grande (reír por no llorar, claro).