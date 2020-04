¿Políticos o niñatos?

Mañana se reúnen Sánchez y Casado. Yo no sé si habrá pactos por el interés general, cómo serán esos pactos y cuántos pactos se firmarán, pero sí sé que, por ahora, asisto a un espectáculo propio de líderes políticos aniñados y presuntuosos que se creen lo que no son ni por asomo. Este personal se quiere tan poco a sí mismo que tiene que intentar demostrarse que vale haciéndose de rogar para unas reuniones en las que nos va esta vez no la vida sino tal vez algo más importante, el futuro de todo un país, la vida de una nación.

Ese jueguecito que se traen los dos guaperas llamados líderes, uno del PSOE, Sánchez, y otro del PP, Casado, acompañados por la modosita Arrimadas mientras el otro, Iglesias, va como siempre a su bola con sus fantasías republicanas y sus aspiraciones supuestamente revolucionarias en un contexto que necesita de todo menos revoluciones, es el vivo ejemplo de la psicología de una generación perdida hasta el momento porque nada ha demostrado para ganarse el respeto de los ciudadanos.

La generación de mis abuelos hizo una guerra luchando unos por una causa y otros por otra, la de mis padres padeció esa guerra y luego levantó España a base de trabajo aquí y de emigrar por ahí sin diplomas ni idiomas, sólo con sus brazos que vendieron para poder comer y mandar remesas a su familia, que además beneficiaban al país entero. Mi generación protagonizó una transición desde el régimen franquista hasta el suarista-felipista, ahí estuvimos una minoría, en la calle, con la complicidad de curas que prestaban sus casas de hermandad, libreros que nos conseguían textos prohibidos, abogados que nos defendían si nos detenían, médicos que se olvidaban de ganar dinero en ampulosas consultas para dedicarse a atender y orientar a la gente como sanitarios públicos, intelectuales que se jugaron su integridad y nos enseñaron a los más jóvenes, catedráticos y otros profesores que se arriesgaron cuando podían haberse desentendido, que hasta algunos perdieron sus trabajos y se fueron al exilio; colegas de mi misma edad que se infiltraban en el ejército, cuando la mili, y llegaban a captar para su causa antifranquista a algunos militares de bajo rango...

Fuimos tontos útiles para las altas estancias del Poder –ya lo he dicho en estos mismos textos- pero cumplimos con nuestra obligación de vivir por algo, las facultades y los títulos universitarios que hoy están desiertas o en crisis, entonces estaban masificadas, como era el caso de Historia o Filología. No había selectividad, cada cual elegía la carrera que más le gustaba, sin mirar por sistema las salidas del futuro, claro que se tenían en cuenta, claro que éramos una inmensa minoría, claro que la mayoría se limitaba a coger apuntes y a irse a su casa o a divertirse, pero había una masa de gente que no nos peleábamos por bobadas de llámame tú primero, no tú a mí porque soy muy importante.

No me importa parecer nostálgico porque es que ya estoy harto de este personal que día a día y en plena pandemia que aún no saben ni administrar –porque ni Casado ni Errejón ni Arrimadas lo hubieran hecho mejor- discuten y lloriquean porque es que no cuentan conmigo, es que me he tenido que enterar por la prensa. ¡Y a la gente eso que carajo nos importa! Vosotros vais a tener vuestro futuro asegurado, niñatos, y a los miles de fallecidos –pienso sobre todo en esos ancianos muertos en sus “campos de concentración” de lujo- ni se les ha podido velar ni rezar ni venerar y tal vez gracias a sus pensiones habéis podido los de vuestra generación comeros un huevo frito o una sopa.

Cuánto daño os hemos hecho criándoos como si todo estuviera ya logrado, a la sombra de papá y mamá, en un mundo hollywoodiense, neoliberal, posmoderno, donde no se os exigía apenas sacrificio. Y lo malo es que aún no hemos terminado con eso, el pensamiento débil sigue con que el niño se me va a frustrar, aprobado general no pero tampoco hay que exagerar, títulos de ESO y Bachiller con poquito esfuerzo y luego a la universidad, sin saber nada, y luego al mundo laboral –si es que lo hay- sin una dosis de mente crítica, como las piezas de una gran máquina que se llamará era posthumana. Pero eso es un tema mayor, ahora estamos hablando de unos pactos que son asunto para personas maduras, a ver si os dais cuenta de una vez, dais la talla, demostráis que sois algo en la Historia y nos dejáis a todos en ridículo por lo mal que os hemos educado y os educáis mejor a vosotros mismos. ¿O vais a estar lloriqueando todo el tiempo y echándole la culpa al otro? La vida os ha salido al paso, a ver qué hacéis con ella y con nosotros.

El único que de verdad ha defendido a los españoles hasta ahora ha sido el primer ministro de Portugal, António Costa, y lo empiezan a imitar Errejón y la señora Díaz Ayuso. Abascal debería moderar su discurso, con ese lenguaje de guerra no se defiende a gente que desea la paz y volver a abrazarse; y que se deje de gaitas que el baño de masas de Vistalegre con la pandemia encima lo podía haber suspendido porque ya tenía información suficiente para hacerlo por su cuenta sin que se lo dijeran los “socialcomunistas”. Pero necesitaba sacar músculo. Espero que no nos maten entre todos y nosotros solos nos muramos.