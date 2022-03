Pon un cartel de «No a la guerra» y échate a dormir

Comenzamos a ver -y veremos en profusión- carteles de «No a la guerra». Con eso, todo está solucionado. Putin recibirá la noticia: «Doña Manoli, de Montequinto, ha hecho una pancarta contra la guerra». Y Putin dirá: «¡Por Dios, que paren la guerra, nos lo pide Manoli!».

O puede ocurrir que nuestros gobernantes se enteren de la pancarta y digan: «Manoli piensa igual que nosotros, hay que ponerse a trabajar por la paz, menos mal que lo ha escrito en una pancarta».

Lo que no saben Putin y nuestros gobernantes es que Manoli, después de hacer la pancarta y colgarla en su balcón, fue a tomarse una cervecita con sus amigas y luego bailó toda la noche en el disco-pub en la despedida de soltera de su amiga Encarni que se casaba por tercera vez. Pero cuando Manoli se fue a dormir, tenía la conciencia tranquila porque había dedicado catorce minutos a escribir en letras grandes «No a la guerra». (Aunque por la mañana se sorprendió al ver en las noticias que la guerra no se había detenido).

También veo a los Borja y Sandra del mundo haciendo un enorme esfuerzo llamando a la Paz escribiendo un tweet en Twitter. Con eso ya... Todo arreglado. O un gatito lindo que llama a la paz en Facebook.

Algo similar veo en algunas instituciones que con sellos y membretes muy redichos publican comunicados llamando a la paz. Oh, muchas gracias. Ni podíamos imaginar que instituciones de derechos humanos y ONGs pudieran estar contra la guerra. Y a Putin le va a afectar mucho. Y a los rusos expansionistas les va a mover su conciencia saber que instituciones occidentales llaman a detener la invasión.

Vale... No me sorprende que la gente de toda índole y condición quiera ‘decir’ algo sobre la guerra. Les preocupa. Y como están acostumbrados a usar la palabra para alejar sus miedos (eso siempre me ha alucinado, que los conjuros mágicos y las oraciones a los dioses se realicen por medio de palabras, como si un idioma en concreto fuera el vehículo con el más allá, ¡usad un violín, hombre!) pues ‘dicen’. Lo que sí me parece curioso es que hagan un llamamiento a la paz, como si la paz fuera la ausencia de conflicto. La paz es Justicia. Sólo puede haber Paz si hay Justicia. La paz no comienza en el momento en que los terroristas dejan de asesinar, comienza cuando dejan de asesinar y pagan por sus crímenes. El problema de la Justicia es que es un término interpretativo, y aquí empiezan los problemas.

Otra cosa que me sorprende es que los ciudadanos, por lo general, desconfían de sus políticos. Pero mira qué casualidad que cuando sus políticos hablan de cuestiones internacionales les dan la razón acríticamente.

Yo no me fío de nuestros políticos ni en lo local ni en lo nacional ni en lo internacional. (Que conste que los veo necesarios, pero siempre los escucho desconfiando: y desconfío de ellos también en los conflictos internacionales).

¿Cuál es el problema de poner pancartas y hacer escritos contra la guerra que no van a servir absolutamente para nada?: la creación de frustración. Toda energía usada para nada lleva a la frustración y la melancolía.

¿Y qué podemos hacer, entonces, los ciudadanos ante la invasión de un país por otro en plan abusón?: informarnos desde todas las perspectivas (no sólo desde la de nuestros gobernantes), asumir la poca importancia que tenemos los ciudadanos ante el tamaño y poder de los Estados y prepararnos (prever, calcular, proyectar) para el coletazo de la ola que se nos vendrá encima antes o después.

El mundo está lleno de mensajes bienintencionados pero inútiles. Cuando un Ucraniano vea que le pedimos a nuestros gobernantes que no entren en guerra dirán: «Claro, no entréis en guerra con Rusia y que a nosotros nos masacren». Cuando un español dice «No a la guerra», pareciera estar diciendo que no debería de haber guerra entre Rusia y Ucrania (pero la hay) y que nosotros (Occidente) no debemos entrar en la confrontación. Si los norteamericanos que gritaron “No a la guerra” en la Segunda Guerra Mundial hubieran sido escuchados por sus gobernantes y no hubieran participado, ahora todos estaríamos desfilando con esvásticas por la calle.

Viene un asesino a tu bloque y empieza a matar puerta por puerta y tú diciendo «Apelo a que abandonemos la vía del lenguaje bélico y nos sentemos en la mesa del diálogo»... Ah, y sacas una pancarta de «No a la guerra». Ya verás lo que te va a pasar. Desde la época de los romanos la legítima defensa ha sido respetada como un principio básico (hasta Juan Pablo II lo hizo en su encíclica Evangelium Vitae), siempre que se use una ‘proporcionalidad de medios’. Rusia cuenta con 900.000 soldados y un presupuesto de 66 mil millones de dólares; Ucrania con 246.000 soldados 5,5 mil millones de dólares. Rusia está invadiendo a Ucrania, matará a su presidente y se la anexionará de facto o de iure. Y nosotros poniendo cartelitos, escribiendo tweets y redactando bienintencionados manifiestos. «Ssssstupendo», como diría Forges.