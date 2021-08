Ponga una serie turca en su vida

Se puede escapar de esta dura realidad que vivimos, por la pandemia y otras cosas, de muchas maneras: yéndose a pescar, leyendo poesía a la sombra de un pino, escuchando música encerrado en un cuarto o viendo telenovelas turcas, tan de moda. Creo que no había visto una telenovela en mi vida. De niño escuchaba algunas en la radio mientras mi madre desgranaba mazorcas de maíz del rebusco o zurcía calcetines a la hora de la siesta. Recuerdo Lucecita, por citar solo una de las de entonces, en los setenta. La serie fue larga y tediosa como un día sin pan pero cuando acabó la echábamos tanto de menos que le pusimos Lucecita a una gata de pelo atigrado que acabó envenenada con matarratas. Mis amigos no entendían que escuchara esos seriales, en vez de adquirir cultura musical con Tony Ronald, Cecilia o Miguel Ríos. Llevo meses viendo en Nova una serie que está teniendo un enorme éxito, Mi hija, la historia de una niña abandonada por su madre que busca a su padre, Demir, un delincuente de poca monta que se acaba convirtiendo en un padrazo de la desdichada chiquilla. El enganche es total y menos mal que la emiten solo los domingos por la noche, porque si fuera de emisión diaria, estaría en el paro. Ahora veo también Inocentes, una serie fantástica, dura, que cuenta la vida de una familia acomodada y obsesionada con la limpieza. Son dos hermanas que están como un cencerro y un hermano de ambas que se ha enamorado de una muchacha que le da calabazas. Puede parecer un rollazo, pero la serie está muy bien hecha y engancha también. Mientras ves estas telenovelas no estás en las redes sociales leyendo las sandeces de sectarios politólogos que te llaman facha en cuanto nombras a Vox. Esta combinación, la de ver telenovelas y hablar de Vox, se presta bastante a que te insulten los que piensan que es preferible culturizarse con Cristina Fallarás o Ramoncín. Vuelven las series, los culebrones, las telenovelas, para sacarnos del fango. Es como ir hacia adelante corriendo hacia atrás. Una extraña sensación.