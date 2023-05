Por 200 euros ni un cachito de voto

Hay quien se vende por muy poco dinero. Debe ser que a la hora de elegir entre conciencia, principios y dinero uno se supone que se ve obligado a irse hacia el money. Es falso, de obligado nada, si se ha elegido una papeleta se entiende que alguien ha escogido la senda de ser libre. Y si por 200 euros se vende a sí mismo no vale la pena que existan electores así. La democracia permite que vote cualquiera, eso nos pareció un avance tremendo. Y lo fue, contra voto censitario, voto universal. Fue, asimismo, un atraso, ahora la democracia está, en parte, en manos de seres débiles, ignorantes, oportunistas, personas que cambian su opinión por poco dinero. De ahí que Nietzsche llegara a hablar de la democracia como un mal que hay que soportar. Yo contribuí a que llegara la democracia. Ahora, en efecto, la soporto, sé que los remedios que se han inventado para enderezarla son, a la larga, peores que la enfermedad.

España posee una prolongada tradición de adulteración democrática. Desde el siglo XIX, con toda seguridad. Antes no habían llegado aún con claridad las raíces de este siglo XXI. El siglo XIX español fue un quiero y no puedo por parte del liberalismo ilustrado. Lo más descarado del asunto ya saben ustedes que nos lo mostraron Cánovas y Sagasta repartiéndose el mercado electoral mientras que en el medio rural –tan relevante entonces- mandaban en cuerpos y almas los ricachones y los curas que habíamos heredado de ese feudalismo tan especial que tuvimos aquí.

La “modélica” transición tras la muerte de don Francisco Franco está provocando estos días ríos de nostalgia. ¡Quién nos iba a decir que íbamos a caer tan bajo! ¡Miles de muertos –dicen un millón- en una guerra civil consecuencia de un país atrasado mentalmente desde siglos antes, más muertos en la posguerra, en la propia transición, en manos de ETA, el FRAP, GRAPO, GAL! ¿Así les pagamos? Esto es increíble, a ojos de gentes de otros tiempos, los que nos vamos a morir a corto plazo, es increíble. Mirado desde el siglo XXI no me extraña porque la democracia cada vez importa menos, la Inteligencia Artificial permitiría votar a distancia y así ahorrar dinero y eso a lo que llaman la fiesta democrática, lo que ocurre es que votar online no tiene encanto ni marketing. ¿Que lo de la compra de votos ha sido en lugares puntuales? ¿Y qué? Es un síntoma gravísimo de un país enfermo cuando se analizan a fondo las raíces del problema. Iría más lejos, es un mundo enfermo que necesita una vuelta como un calcetín sin que nadie tenga arrestos para emprenderla porque somos reos de nuestros propios “progresos”.

Tengo una curiosidad, ¿cuántos de nosotros venderíamos la papeleta democrática por 200 euros o menos? Hay un ambiente tremendo, de falta de ilusión. No creemos en los políticos ni en los medios de comunicación, los dos pilares básicos de una democracia, ¿qué se puede esperar ante esta situación? Pues lo que observamos y lo que observaremos. Si el ciudadano ha sido testigo de montones de casos de corrupción dentro y fuera de España en los últimos años, ¿qué le impide vender su voto? ¿Qué autoridad tiene un gobierno que atenúa las penas de los altos delincuentes y que está arruinando a un país, ante el hecho de que alguien entregue un sobre con un papel dentro a cambio de una suma que no es nada comparada con las que nos enteramos casi a diario que roban o malversan por ahí y por aquí?