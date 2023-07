¿Por qué algunos médicos tienen tanta prisa?

Las lesiones me han respetado mucho en este terreno de juego que es la vida. He llegado a los 68 en plena forma, sin pasar por un quirófano salvo para asuntos menores como algún lobanillo benigno pero molesto. Soy un privilegiado, mi padre murió con 61, siete años le llevo ya en este valle de gozos y sombras, no pasa ni un solo día en que no me acuerde de él: esto le hubiera gustado verlo. Y aquello y aquello... Joder, si es que no llegó ni a la Expo, maldito tabaco... Empero, me ha llegado la hora de los achaques, de las goteras, un médico venezolano al que aprecio y respeto afirma que quien alcance los 50 y no le duela algo cuando se levanta por la mañana es que está muerto.

El caso es que por culpa de las cosas propias de mi sexo y condición ahora visito demasiado a los médicos. No me suelen gustar, tengo Muface por ser funcionario, esa entidad que desea eliminar Sumar para meterla en la Seguridad Social. Ha decaído mucho Muface con su medicina privada. Las citas tardan mucho más que antes. A mí en junio me han dado una para el 22 de agosto y el año pasado quise localizar en verano a un otorrino y me emplazaban a mediados septiembre u octubre. “¿Ha dicho usted septiembre u octubre?”, preguntaba con incredulidad. Estaba a punto de preguntar también como Paco Gandía cuando le dijeron que fuera a trabajar en un año o dos: “¿Por la mañana o por la tarde?”.

Me da igual si Muface se va a la Seguridad Social. No me gustan los médicos en general y menos los de Muface, hay que echar mano del amiguismo para que te vean en plan humano en lugar de ir aprisa y corriendo a aplicar los protocolos rutinarios que matan el ojo clínico y las relaciones médico-paciente. Por regla general, he tenido mala suerte con los galenos, si encuentro a alguno más o menos de mi gusto me dan ganas de sacarle una foto y ponerlo en un marco. Ah, creo que las médicas tienen mejores maneras, debe ser porque sienten la responsabilidad de demostrar que valen igual que los hombres y porque su sensibilidad es mayor.

Me han recibido ya demasiadas veces en un ambiente de consulta donde se palpan las prisas. No les quiero decir nada en parte porque comprendo en qué condiciones trabajan, en parte porque eso puede llevarme a enfrentamientos que evitaré mientras no me coja de malas el cuerpo. En un hospital te sientes vulnerable y lo eres, ignoras lo que otros saben, la información es poder y tú no tienes ese poder. Hasta que te hartas.

El otro día vi en televisión por segunda vez la película El médico de Budapest. Me gusta porque va de un buen cardiólogo al que jubilan por razones presupuestarias y acaba de médico general en el mismo pueblo donde ejercieron su padre y su abuelo. Esa vocación, ese sinvivir de servicio a los demás sin interés, sin tensiones y sin prisas, con enfrentamientos con el alcalde y con quien fuera, todo por sus pacientes, eso ha existido. Y existe, lo que no sé es dónde.

La masificación originada por el avance de la misma ciencia médica y por los derechos humanos va en contra de la calidad médica, de acuerdo. Pero también la rutina profesional, la codicia de algunos y la preeminencia de ser el “hechicero” de la tribu. Vamos a unos pocos números. En lo privado, un médico generalista puede ganar unos 8 euros por paciente en un centro sanitario que trabaje para Muface y sus aseguradoras. Un traumatólogo, ginecólogo, etc., puede alcanzar los 16-18 euros por paciente.

No es raro que exclamemos: una porquería. Sí, pero porque damos por hecho que son seres superiores que han estudiado medicina. Y no lo son, a veces es al revés. Hay muchos licenciados, graduados y hasta doctores en otras carreras -que han hecho tesis doctorales, muchos médicos no son doctores-, laborando en otros sectores que ganan eso o menos. Si ven diez pacientes diarios a 8 euros son 80 euros al día, 2.400 euros al mes contando con que a veces son más de diez los pacientes, bastante más de diez

A lo anterior sé que se le pueden añadir varios matices. De todas formas, para mí, en este caso, el sueldo mensual es lo de menos, lo que me preocupa son esas prisas incluso en estas fechas, cuando no hay tantos pacientes. La medicina se ha convertido en algo mecánico, es más, en un sacadineros, ¿o es que se creen que los funcionarios no nos damos cuenta de que mientras más pruebas nos manden más veces pasa nuestra tarjeta estatal por caja? Y no me vayan a decir que las pruebas son siempre imprescindibles.

Miren, los médicos que se sientan aludidos tendrán sus razones para sentirse así, pero les voy a decir algo: no he visto a nadie que, en un minuto o dos, se embolse 8, 15 o 20 euros a mi costa, esto es, a costa del Estado. Eso es tratarme como una apuesta de Bolsa, algo que, por el momento, me resisto a ser.