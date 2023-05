¿Por qué Aruser@s adelanta por la derecha al programa de Ana Rosa Quintana?

Aruser@s (tiendo a leer Aruseros y no Aruseras aunque he preguntado a otros y les pasa lo mismo o todo lo contrario y eso ya tiene su gracia), Aruser@s, decía, es el programa de La Sexta que está dando la vuelta a las audiencias. Si antes el programa de Ana Rosa no tenía rival, cada mañana, Aruser@s adelanta por la derecha a todo lo que se pone por delante. Y la pregunta es ¿por qué? (yo, que soy indio de la India quisiera pensar que es porque utilizan muchos vídeos de indios de la India a punto de ser atropellados o cayendo de las alturas más improbables, pero sé que no es así)

Conectar con Aruser@s cada mañana es algo parecido a abrir el navegador de la Internet para echar un vistazo a las redes sociales. Es una réplica de lo que se puede ver en la red y, además, han encontrado la fórmula para que la cultura de la inmediatez quede intacta y para que la diversión sea protagonista sobre todas las cosas.

La información se ofrece a través de titulares y poco más, los vídeos virales y todo lo que tenga que ver con contenido audiovisual es motivo de comentario e, incluso, de premios; los guiones son frescos y la diversidad de opiniones siempre blancas, sin dobleces y sin críticas ofensivas, van avanzando en el tiempo de una mañana que se dibuja con amabilidad. Las reflexiones son más bien superficiales y eso hace que el programa sea muy atractivo para muchos (a esas horas primeras nadie quiere cosas sesudas).

Alfonso Arús es el jefe de esta tribu en la que abundan familiares y en la que todos bailan y se comprometen con el entretenimiento del espectador. Arús vuelve a demostrar que es un experto y eficaz presentador. Tanto en la radio como en la televisión lo ha dejado claro en innumerables ocasiones.

Ana Rosa Quintana va a tener que emplearse a fondo para lograr que Aruser@s no siga ganando puntos en los índices de audiencias. Y lo va a tener difícil porque Arús ha sabido encontrar la tecla exacta y eso no se puede copiar.

De momento, a Arús le felicitan hasta los mariachis. Ana Rosa lo tiene difícil.