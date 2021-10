¿Por qué hay negacionistas vacuneros?

A estas alturas aún me relaciono con bastantes personas que no están vacunadas contra la Covid-19 por voluntad propia. Dicen que hay medio millón de andaluces así o algo más y que en España son cuatro o cinco millones. Si atendemos sus argumentos, en un periodo de tiempo concreto los que nos hemos vacunado empezaremos a morir en serie y las funerarias no darán abasto. Alguien no vacunado me ha dicho que ya se han detectado en algunos vacunados esos chips que un poder maléfico encabezado por Bill Gates ha propiciado que se incluyan en el líquido de las jeringas. Otros siguen enviándome videos y propaganda de supuestas medicinas con las que se puede evitar contraer el virus, acompañadas por estilos sanos de vida. Bueno, lo del estilo sano de vida es común a vacunados y no vacunados, que menuda guerra dan todos hasta el punto de que cuando me ponen delante un trozo de ese néctar de los dioses llamado morcilla, primero lo miro con cautela y algo de terror y cuando no puedo resistir a sus encantos y lo engullo me estoy preguntando cien veces si ya estará tapando mis arterias con su grasa y el ictus o me ronda o, como mal menor, la adorable chacina me ha restado unos años de vida.

¿Por qué se resisten a vacunarse los negacionistas en lugar de meterse en la masa de los que nos hemos pinchado? Cuando yo nací, a mediados de los años 50 del siglo XX, el mundo contaba con algo más de dos mil millones de habitantes. Sesenta y seis años después superamos los 7.500 millones. Desde luego en Sevilla y España, parir se pare poco, hasta el punto de que cuando veo a una embarazada me dan ganas de sacarle una foto para el recuerdo. También se alumbra poco en otros lugares menos en el tercer mundo y en el cuarto que es donde ahora está viviendo el Gran Poder, con la diferencia de que en el cuarto la gente sabe regularse más y mucho mejor. El tema está en las personas que ya contamos la vida por medios siglos y algunos por un siglo o siglo y pico.

El mercado no nos quiere pero la ciencia se empeña en que no nos muramos tan pronto, hace pocos siglos la edad media era de 30 o 40 años, ahora ya se sabe que pasamos con facilidad los 70 y los 80, por el momento. No nos quieren para nada, el marketing y la publicidad nos tienen en el limbo, como mucho nos recomiendan cacharros de esos para mover las piernas sin levantarse del sofá, compresas para las pérdidas de orina o cuidados para la próstata. La familia nos admira porque, además de ser estupendos, tenemos pensión, algo en el banco y la tira de años. ¿Cómo va a vivir este mundo con tanto personal? Algunos de los investigadores sociales que más le gustan a Bill Gates, como el historiador David Christian, afirman que eso no puede ser. No es de extrañar que la gente se crea lo de Gates que, como ahora queda feo meternos en cámaras de gas, nos coloca el chip o una vacuna que a fin de cuentas es un misterio aunque su efecto esté haciendo y alabados sean sus inventores a pesar de que todo el mundo sepa que somos conejillos de indias porque una vacuna no se hace en un santiamén, como le ha ocurrido a la presente.

Ahí está una de las claves de los negacionistas: no estar al servicio de la ciencia, hay en ellos un fondo místico, espiritual pero fanático, fundamentalista y por supuesto de miedo a la libertad, que enlaza con la pugna entre creacionistas y evolucionistas: si me pongo la vacuna estoy obedeciendo a los hombres por encima de Dios, mejor valerse de productos naturales creados por Dios que los inventados por el hombre pecador, desafiante, desobediente a los dictados divinos. En EEUU aún hay lugares donde no se enseña el darwinismo o se enseña pero no se examina en algunas escuelas públicas de este tema. Este hecho místico-supersticioso se ha adueñado de algunas personas con un nivel cultural bajo o con una base psicológica escasa y débil que reacciona buscando su identidad en la rebeldía y hallan justificación en declaraciones de supuestos científicos. No hay que esforzarse en convencerlas, no vacunarse es la forma de quererse más y ser protagonistas ante la masa, o las obligas o las toleras y las olvidas, gracias a nosotros, los idiotas de la masa que santificamos a la ciencia, ellos podrán seguir viviendo con sus fantasías. Cuando todos los tontos hayamos muerto, ellos heredarán la tierra.