¿Por qué tanta violencia?

Desconozco si nuestro país ha estado alguna vez tan mal como ahora, porque no soy sociólogo. Será que estoy casi todo día informándome sobre lo que ocurre en España, algo que hace tres cuatro décadas no me interesaba tanto. Reconozco que me quitan el sueño todas esas noticias de jóvenes que apuñalan a otros jóvenes, de hombres que matan a sus mujeres, mujeres que asesinan a sus parejas o a sus hijos, o depravados sexuales que violan a adolescentes o niños. Los delitos sexuales han aumentado de una manera inexplicable, como si todo lo que hemos invertido en educación, deporte o formación intelectual en las últimas décadas no hubiera servido absolutamente para nada.

Hace años conocí a uno de aquellos niños andaluces que se llevaron a Rusia cuando la Guerra Civil de 1936, que vino de vacaciones invitado por la Junta de Andalucía. El día que regresó a Moscú me llamó y me dijo que se iba muy dolido y asombrado de que viviéramos inmersos en la violencia, bien a través de la televisión y los medios de comunicación en general, o en las calles. “No he visto ni una sola película de cultura, de arte, en dos semanas”, me dijo. No ha vuelto a venir de vacaciones a Sevilla, ni creo que lo haga nunca más, entre otras razones porque tiene ya casi un siglo de vida. Se fue espantado, sobre todo con el contenido violento de los canales de televisión de toda España. Incluidos los canales públicos, que es algo de una enorme e inexplicable gravedad.

En España tenemos actualmente un grave problema con la violencia entre los jóvenes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2019 se contabilizaron un total de 119. 101 menores de 25 años condenados, la mayor cifra desde 2016. Subieron también considerablemente los delitos cometidos por menores de edad. Unos dos mil más que el año anterior. Parece como si los jóvenes hubiesen perdido el respeto por las fuerzas de seguridad del Estado y no quiero pensar que esté pasando eso de que cuando los gobernantes pierden la vergüenza, el pueblo les pierde el respeto.

¿Recuerdan cuando Pablo Iglesias confesó en una televisión que se emocionaba viendo cómo un joven pateaba a un policía en una manifestación? ¿O que azotaría a Mariló Montero hasta hacerle sangre? En esos momentos el líder podemita era un modelo a seguir entre cientos de miles de jóvenes españoles. Pongo el ejemplo de Iglesias, pero podría poner decenas de ejemplos más, de otros líderes políticos españoles. Este clima bronquista, pandillero, de la política española actual está haciendo un daño terrible entre los jóvenes, y esa puede ser la explicación o uno de los motivos de por qué crece la violencia en las calles, sobre todo de noche y entre los adolescentes. Hay un dato pavoroso: la cantidad de armas blancas que la policía confisca a los jóvenes en las reyertas. No es por alarmar, pero esto se nos está yendo claramente de las manos.