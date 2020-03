Por si pasaran lista

En los setenta iba a manifestaciones y me gustaba ver en ellas a bravas mujeres de Los Pajaritos, Su Eminencia, Palmete o Torreblanca. Eran amas de casa, trabajadoras en fábricas o del servicio doméstico, que no iban enseñando pintadas en las tetas, sino a pegarse con la policía o liarla si llegara el caso. Feministas, claro, pero muy distintas a las de ahora, aunque no es bueno generalizar porque la inmensa mayoría de las feministas actuales son muy respetables. Las que van enseñando las tetas y gritando contra el hombre en general, no. Hoy tendría que ser un día de buena armonía en las calles, con mujeres y hombres pidiendo igualdad, pero no suele ser así. Será una jornada politizada y con las feministas más salvajes haciendo de las suyas. Entonces, mejor quedarse en casa. Lo digo por mí, claro, porque no pienso acudir a ninguna manifestación en la que se convierta en fiesta un hecho terrible ocurrido hace más de un siglo, la muerte de más de cien mujeres en una fábrica textil de Nueva York. Porque hoy lo que se conmemora es eso, el aniversario de aquella tragedia, luego tendrían que ser manifestaciones de trabajadoras y trabajadores, del movimiento obrero, que es en realidad el origen del Día Internacional de la Mujer. Expresiones pacíficas, claro, porque ya está bien de violencia, de enfrentar a hombres y mujeres y de revueltas feministas. Después de escuchar estos días a la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo de acudir hoy a alguna de las muchas manifestaciones que habrá en todo el país no entra dentro mis planes porque no estoy nada motivado. No me identifico en absoluto con este movimiento feminista español tan nefasto que no busca de verdad la igualdad sino aplastar al hombre. Lo veo en los ojos de la señora Montero y en los de otras feministas que no me representan. Podría decir que soy feminista para quedar bien, y lo soy en gran medida -digamos que a mi manera-, pero no le voy a hacer el juego a esta plebe. Me niego a actuar de la manera que las feministas quieren que lo haga, a veces renunciando a mi propio criterio. Cuando sea rescatada la palabra feminismo, que está presa de esta panda, proclamaré el mío, esto es, el deseo de que las mujeres y los hombres nos amemos y nos entendamos de una puta vez sin que nadie someta a nadie por cojones o por ovarios. Si pasan lista, no estaré.