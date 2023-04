Pornografía para todos

No es que nos tengamos que rasgar las vestiduras de pura mojigatería, pero, ¿cuando las televisiones nos dan todo el santo día la matraca de los violadores en manadas, de la ley del sí es solo sí (es decir, que sí) y de las felaciones a ese futbolista que un día cuenta que la relación fue consentida y otro que no quería que se enterase su esposa de la infidelidad... son conscientes de la pitraca pornográficamente mental que están cultivando en la mente de nuestros menores? Repito que no vamos a asustarnos, a estas alturas, del pis-culo-teta que protagoniza esa realidad paralela de la comunicación instantánea que ahora es ya la nueva vida del homo videns. Pero si teníamos cierta esperanza en un mundo rehumanizado en el que las almas –es decir, los espíritus, las personalidades- volvieran a tener preeminencia sobre los cuerpos mortales, los medios de comunicación más masivos y sus secuaces nos la están haciendo trizas.

No es normal, aunque lo normalicen, que nuestros hijos se sienten frente a la tele y todo lo que oigan sea un sermón interminable acerca del consentimiento en las relaciones sexuales, de las violaciones a solas o en grupo, del patriarcado que provoca otras violaciones cada día en un rincón de nuestro país, de las niñas que violan sus compañeros del cole, de la ley que intenta luchar contra todo este infierno y que consigue la liberación de los delincuentes sexuales, de los futbolistas y otros profesionales poderosos que violan a quienes les da la gana y luego se pasan la vida defendiéndose de aquella bajeza, de las constantes denuncias que afloran cada día por tantas relaciones sexuales como en realidad fueron relaciones pornográficas.

No es normal, aunque quieran normalizárnoslo. Porque la realidad, más allá de tantos casos como no se privan de contarnos con pelos y señales, sigue siendo mucho más amplia de lo que a algunos les conviene. Y la lucha porque las relaciones entre los seres humanos, incluidas las sexuales, mejoren empieza por no obsesionarnos con el obsesionante relato de sus peores ejemplos.