Premio de consolación para las derechas

Mira qué contentas han estado estos días las derechas y por supuesto los medios que les dicen a sus seguidores cómo tienen que pensar y expresarse, algo parecido a lo que sucede en las izquierdas. Es más fácil así y más aceptado socialmente, pensar por un mismo no es cómodo. Pues resulta que, como se sabe, han echado del gobierno a Podemos en las personas del dúo Montero-Belarra. Pedro Sánchez dijo aquello de que no dormiría bien si tuviera que pactar con Podemos, luego cambió de opinión -él suele cambiar bastante de opinión, rectificar es de sabios- y formó aquel gobierno con firma de compromiso matrimonial por todo lo alto con Pablo Iglesias. Debió entrar entonces el presidente en un insomnio crónico que le ha durado unos cinco años. Hasta que conoció a la horma de su zapato, una mujer llamada Yolanda Díaz que no sólo cambia de opinión sino que traiciona, si bien también eso podría considerarse cambio de opinión. Ahora duerme mejor don Pedro aunque le quedan tela de pesadillas por sufrir. Pero él cambia de opinión y sigue durmiendo.

Largamos y largamos de Sánchez pero anda que Yolanda.... Primero se sirve de Podemos para subir y cuando sube pacta con el presi y manda a quienes la han subido a la Venta del Nabo. Como para fiarse de esta mujer y de su feminismo, porque ésta también va de feminista con su amigo Pedro que es el feministo. Pues la feminista y el feministo se han aliado para echar a la calle a las otras feministas que fueron ministras demasiado temprano para sus capacidades y su experiencia política. Dos mujeres impresentables, reaccionarias, que le han hecho el juego al sistema separando la lucha común que existía entre mujeres y hombres desde la clandestinidad franquista, una unión muy mejorable, desde luego, pero ahí estaba y estas dos pardillas soberbias en lugar de avanzar sobre lo anterior han logrado el efecto contrario.

Una decisión muy acertada del señor Sánchez y la señora Díaz que contenta a las derechas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener en el gobierno a comunistas aunque sean de pacotilla que a socialdemócratas de izquierdas. Menos da una piedra. Si el asunto de la amnistía -qué hartura, madre mía, se nota que sacan rédito- es la moda de la derecha protestona, católica y nostálgica de Franco, más el peligro de balcanización de España -que lo hay, sí- al menos ahora las personas de la unidad de destino en lo universal bajo el manto de la Corona han recibido un premio de consolación: adiós a Podemos y a Pablo Iglesias, ellos mismos con sus televisiones crearon a Pablo Iglesias. Y a Pablo, a Podemos y al 15-M los crearon los viejos nonagenarios: Hessel, José Luis Sampedro, Edgar Morin (éste último vive, 102 años cuenta ya), que les gritaron a los niños “¡indignaos!”, carajo, que parecéis papanatas.

Ha mejorado un poquito el asunto: ya están un poquitín más cerca los de siempre, los partidos creados por el sistema mercantil para mantener lo que llaman democracia: las derechas y unas izquierdas “moderadas”, “civilizadas”, una socialdemocracia que hay que domesticar más todavía. ¿Ven ustedes como don Pedro no es tan maligno? Más adelante nos dará más sorpresas y España no se romperá, será una unidad diversa de territorios para la eternidad. Y basta ya de predicar desigualdad entre españoles. El que quiera peces que se inunde el trasero. Más competencias para las comunidades autónomas, reformas fiscales justas y a cada uno según su trabajo. Con la butxaca llena, el idioma catalán y una historia inventada, los catalanes y los vascos independentistas hacen el pino de contentos. ¡Madre mía cómo va a quedar en los libros la historia de la península ibérica! No la va a conocer ni la madre que la parió.

No obsssstante, puesto que la dicha nunca es plena, las derechas se han llevado disgustos con este gobierno. El que más ha sonado ha sido el de la ministra de infancia y juventud, una tal Sira Rego, que es leninista, lo que faltaba. Hay que vigilarla bien. Anda que no han puesto veces el corte donde la moza defiende a Lenin. Lo defiende muy mal pero que la ataquen los que representan lo que representan en materia de matanzas, muertes y genocidios es para sonreír. Vamos a callarnos... Hablemos mejor de la bonoloto.