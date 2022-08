Preparemos mantas y edredones

Sé que ahora agobia este titular con tanto calor pero creo que en otoño bajan algo las temperaturas y en invierno dicen que un poquito más -por ahora, que hace pocos años nos plantamos con calor a primeros de diciembre- y entonces, cuando llegue la cellisca, nos meterán miedo con que no habrá gas para calentarnos. Bueno, ya lo están haciendo y bastantes sevillanos pueden hallarse temblando de miedo porque con quince o veinte grados que baje el termómetro ya están diciendo eso de “qué frío, por favor”.

No hace falta que nos hayan cortado el chorro del gas o del petróleo, sin tanto jaleo sé de familias o de conocidos que se ahorran desde hace tiempo gastos en energías domésticas echándose en invierno sobre el sofá para ver la televisión tapados con una manta. No hay mal que por bien no venga: ahora nos estamos asando, quince días soportando a diario más de cuarenta grados y con las casas calientes como una barbacoa. Lo que no mata te vuelve más fuerte, así que, cuando llegue el fresco, el edredón y la manta y que les vayan dando a los que quieren hacer el agosto con su mala leche codiciosa.

Los medios nos hablan como si se fuera a terminar el mundo y es verdad que hay muchas personas jodidas y bien jodidas. Me permito decirles a esos medios que han sido ellos los más entusiastas apoyando la guerra de Ucrania y ahora los más entusiastas buscando al gobierno para culparle de lo divino y de lo humano. No me cabe duda de la inacción de este gobierno y de la farsa que representa con esa política de caridad a los que llama vulnerables. Ahora bien, todos sabemos que cuando llegan tormentas siempre hay quien se beneficia y si alguien tiene que subir los precios dos euros aprovecha y los sube cinco, que los seres humanos miramos primero por nosotros mismos y después por los demás, estamos ante la especie más miserable de la creación, el rey de la creación es una persona déspota, absolutista, egoísta, destructivo y, por todo ello, despreciable. A nivel personal y colectivo, de países. Alemania, por ejemplo, está esperando una pieza que debe llegar desde Canadá, destino al suministrador de gas Nord Stream 1 para poder calentarse este invierno con el gas que le quiera dar Rusia. La pieza no llega. ¿Por qué? Se especula con que Canadá está licuando su propio gas para hacer negocio y entonces no le interesa arreglar el mecanismo que necesita el gasoducto. Por cierto, del Nord Stream 2 ni nos acordamos. Es la infraestructura creada por Alemania y Rusia años antes de la guerra en una colaboración europea para que el gas llegara a la UE sin pasar por Ucrania. Así hasta salía más barato. ¿Cómo le va a interesar eso a EEUU? Se terminó la obra, pero se detuvo el intento por motivos burocráticos, dijeron. Estalló la guerra y ahora le compramos gas licuado a EEUU.

Es maravilloso cómo los medios cómplices silencian esto para ahora crear un clima de apocalipsis y politizarlo todo en nombre de un supuesto servicio público que en realidad oculta intereses ideológicos y deseos de vender. En última instancia, el ciudadano está solo, no sé exactamente quién lo defiende de verdad. ¿Cómo se puede defender la guerra, la codicia de unos pocos y a los contribuyentes al mismo tiempo? Lo mejor será defendernos a nosotros mismos y eso pasa por agarrar cobijas y edredones contra el frío y por tener en cuenta que un humano no necesita tanto como consumimos para vivir sino mucho menos. Habremos de cuidar de nosotros mismos y a ver si somos capaces de unirnos bajo una sola bandera y lograr que la gente que está matando a la civilización acabe en el infierno antes de que nos manden ellos a nosotros.