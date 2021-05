Presidente Sánchez, presidente Moreno y otros personajes

Acostumbrados a los cansinos monólogos del presidente Sánchez en las primeras fechas de la pandemia, que nos dejaba a todos los televidentes sin ánimo para el resto del día, contrasta con la intervención del presidente Moreno sobre el mismo tema. El Sr. Sánchez empezaba llegando tarde a todas las comparecencias y por tanto había que retrasar la hora de emisión, continuaba hablando sobre cosas y consecuencias del virus, para más tarde informar de las medidas que iba a tomar avaladas por su comité de expertos, que por cierto nunca tuvo. Aprovechaba para informar de lo que iba a hacer y luego no hizo, aprovechaba siempre que podía, y podía, para dar una pequeña patada en la espinilla a los del PP, finalizando la filípica, unas veces con un mensaje de optimismo que nadie sabía el motivo y otros con un pesimismo desolador, ambas decisiones de acuerdo con lo que a su Gobierno interesaba aplicar. Eso sí, es más alto, es más guapo y sobre todo muy mentiroso.

El Sr. Moreno comparece a su hora, hace una breve descripción de la situación de la pandemia y del calendario de vacunación, explica detalladamente las medidas que va a tomar avaladas por el comité de expertos, que en este caso sí los tiene, agradece a todos los andaluces su comportamiento, nos pide que actuemos con prudencia y que evitemos aglomeraciones para evitar los contagios y nos da las gracias. Fin de los quince minutos de comparecencia.

Impecable. No habla de sus logros, ni del Hospital Militar, ni del estadio de La Cartuja, ni tan siquiera de la evolución de la economía andaluza ni de la mejora de su rating. Continué por un momento viendo la TV y salieron dos personajes, políticos por supuesto. No hace falta que diga a qué partidos representan, creo que no es necesario. El primero un hombre de mediana edad, con dos zarcillos en sus orejas y con una chaqueta que parecía confeccionada a medida para que siente mal, lo que dijo fue que la rebaja de impuestos era mala porque solo beneficiaba a los ricos y no afectaba a los demás. No sé si lo dijo por ignorancia o por maldad. La segunda fue una mujer, desde que el Sr. Moreno alcanzó la Presidencia de la Junta de Andalucía , siempre está enfadada, si aplican el cierre perimetral se enfada, si lo levantan también se enfada, si limitan los horarios se enfada, si los amplían se vuelve a enfadar, tanto es así, que se le ha formado una especie de rictus de cabreo en la cara que parece tener imposible esbozar una ligera sonrisa. Para colmo, hasta su partido con el presidente a la cabeza quiere destituirla. No sé cuál será su futuro pero tiene toda la pinta de ser oscuro. No sé quién dijo " la oposición siempre pide lo que está segura de no obtener, porque si lo obtuviera dejaría de ser oposición". ¡¡Vaya tropa !!