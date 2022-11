Progres religiosos y religiosos folloneros

Decía la COPE, antes de ayer, primeros informativos del día, ¿a quién le damos caña hoy, sobre todo? Hombre, a Sánchez, por supuesto, sigue siendo un gran mentiroso. Pero tenemos algo más suculento: los comunistas se dividen entre los prosocialistas de Yolanda Díaz y los radicales de Pablo Iglesias. Los religiosos se centran en eso mientras que los laicos de la SER siguen a lo suyo, van de seminaristas, de apóstoles de “los vulnerables”, de pacifistas. Veamos las últimas encuestas. Gana el PP pero Feijóo pierde fuelle y Vox también, luego hay que seguir desgastando al PSOE -que sube- y a los comunistas, porque las encuestas no pronostican que venza la derecha ni aliándose el PP con Vox. Si cae Vox, a ver si cae del todo Podemos que está cayendo, en efecto.

La COPE también muestra cierta simpatía con las huelgas de camioneros y hosteleros al tiempo que intenta reconducir la casuística de las huelgas de médicos en Madrid hacia la Moncloa porque la sanidad de Madrid, la que lleva Ayuso, es muy buena. En cuanto a Melilla, defiende a las fuerzas de seguridad del Estado ante las insinuaciones de la izquierda de que mataron marroquíes en suelo español. Los camioneros y los hosteleros se quejan de la inflación que en parte tiene su origen en la guerra de Estados Unidos contra Rusia poniendo a Ucrania como carne de cañón, pero en eso no entra la COPE, la huelga es contra Sánchez porque lo hace muy mal todo menos unirse a la OTAN. Curioso, me enseñaron en las Salesianas y los Maristas que hay que buscar la paz pero se ve que en la COPE les gusta más el follón y la máxima de Vegecio: “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.

Sin embargo, el boletín hablado de Sánchez, que es la SER, la cual a su vez copia de El País, sigue con su campaña en pro de los afligidos y la paz. Primero, leña a Ayuso por cómo tiene la sanidad madrileña, aquí no hay término medio: Ayuso no sólo es culpable sino que tiene dominado a Feijóo. Ayuso, aunque es mujer, no goza de la presunción de inocencia o de la inocencia total ni es digna de sororidad alguna. A fin de cuentas, el feminismo es como el masculinismo, mujeres contra mujeres, no veo cambio alguno en el BCE ni estando una mujer al frente, copia lo que hacen los hombres y ya está, una cosa es predicar o poner en práctica las alucinaciones de Irene Montero y otra dar trigo.

La SER está preocupadísima con los vulnerables emigrantes, esos a los que tienen encerrados en barcos de los que sólo dejan salir a enfermos y embarazadas; los que hayan podido matar los policías y guardias civiles en Melilla, por Dios, qué va a ser -dice la SER- de esa pobre gente, esas devoluciones en caliente. No recuerda nada de que nuestros guardias aguantan avalanchas de sujetos que llegan armados y los hieren. A veces se divierten los informativos de la cadena con los hombres. En el pueblo de mi padrino, Bañeres, en Alicante, resulta que a una estatua de no sé de quién, le han puesto un pergamino en la mano, justo por la zona del pene y entonces parece que está desarrollando un acto impuro y la han bautizado algo así como la estatua de la paja. Uy, qué gracioso, qué risas, cómo se relaja así la tensión informativa. Y no queda ahí la cosa, resulta que en Murcia hay cinco hombres que se llaman Semen. Eso ha salido a la luz por la decisión de una jueza de Vitoria que prohíbe a unos padres llamar Hazia a su hija ya que en la séptima acepción del euskera significa 'semen', lo cual ha revelado que en España hay un total de 93 varones con este particular nombre, Semen, una noticia de la que se han hecho eco también otros medios. Muy pintoresco, es parecido a si decimos que las mujeres que se llamen Regla coinciden con la denominación del periodo menstrual. Oh, no, afirmar eso sería machismo, ¡por favor!

No me digan ustedes que no es divertido comparar mensajes. Y esto es sólo una pizca, deberían aficionarse a este juego y saldrían ganando porque lo pasarían bien y al mismo tiempo se informarían mejor en lugar de desinformarse. Bueno, también se deprimirían pero sólo un poquito, a tó se acostumbra uno. Eso sí, unanimidad con la interpretación de la guerra de Ucrania y esa resistencia numantina de ese valeroso pueblo que nos obliga a los demás a resistir también puesto que de lo contrario Putin llegaría hasta Gibraltar mismo. Lo que no nos mate nos volverá más fuertes. Conste que no estamos ante el periodismo sino ante audiencias, psicologías, mercado, dinero. Habrá que defender al pobre periodismo aunque servidor pierda la esperanza de que me entrevisten para poder hablar de mi último libro, y es que, a diferencia de Umbral, yo, ahora, no he venido aquí a hablar de mi libro.