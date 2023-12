Propósitos para Año Nuevo: ¿por qué no los cumplimos? ¿cómo hacerlos realidad?

Los propósitos de Año Nuevo son una forma de expresar nuestros deseos y metas para el año que comienza, pero muchas veces no los cumplimos por diferentes motivos. Algunas de las razones más comunes son:

■ Los propósitos son demasiado generales o inadecuados. Por ejemplo, decir “quiero adelgazar” no es suficiente. Es mejor especificar cuánto quieres adelgazar, cómo vas a hacerlo, etc.

■ No tenemos una estrategia o plan de acción. Para lograr nuestros propósitos, necesitamos definir los pasos que vamos a seguir, los plazos que nos vamos a marcar, los obstáculos que podemos encontrar y cómo los vamos a superar.

■ No tenemos suficiente compromiso o motivación. A veces nos planteamos propósitos que no nos ilusionan o no corresponden a un deseo profundo de cambio. Otras veces nos dejamos llevar por la pereza, el miedo, la falta de confianza o las distracciones.

■ No tenemos apoyo o seguimiento. Cumplir nuestros propósitos puede ser más fácil si contamos con el apoyo de otras personas que nos animen, nos aconsejen o nos acompañen en el proceso.