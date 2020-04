Pseudoperiodismo, pseudociencia

Leo en una “noticia”: “Los perros callejeros, en especial el tejido de sus intestinos, podrían haber contribuido a la evolución de un progenitor del SARS-CoV-2, sugiere un estudio. El estudio de la Universidad de Ottawa (Canadá) y que publica Molecular Biology and Evolution permite proponer una nueva hipótesis sobre el origen y transmisión inicial del actual coronavirus. El ancestro del SARS-Cov-2 y de su pariente más cercano, un coronavirus de murciélago, "infectó el intestino de cánidos, lo que muy probablemente dio lugar a una rápida evolución del virus en los cánidos y su salto a los humanos", considera el autor del estudio Xuhua Xia”.

Ni esto es una noticia ni es ciencia. En realidad, si se fijan bien, se trata de lo que en el mundo de la periodística –que es la ciencia que estudia el periodismo- llamamos un “no acontecimiento”. ¿Cuál es la noticia en realidad? Que un perro podría, que se sugiere, que se propone una hipótesis, que muy probablemente... O sea, nada, humo. Yo también podría ser descendiente de los judíos por la forma de mi napia, sugiero pues que se estudie mi caso porque muy probablemente esta tarde voy a charlar por videoconferencia con un amigo judío y me gustaría darle esa alegría que en realidad no es nada, sólo una nariz probablemente judía. O árabe. O sencillamente castellana o valenciana.

No hay nada de nada, la noticia sería que el perro callejero transmite el virus porque tal afirmación está extraída a su vez de una fuente fiable: una revista científica fiable en la que un científico fiable afirma, no especula ni lanza una hipótesis que no es más que una suposición que debe ser demostrada y cuando se demuestre y la comunidad científica en general lo acepte entonces es noticia, lo demás es querer lucirse en el mundo académico y los medios cubrir espacios vacíos con supuestas noticias que son líneas de escrituras vacías de contenido.

Leemos el nombre en inglés de una revista y se nos abren los esfínteres, somos los catetos del inglés, entregando nuestra cultura y nuestra fe a la cultura que inventó la supremacía blanca y la justificación de las matanzas a los indios mientras nos colgaba a nosotros la leyenda negra en su totalidad. Somos los tontos del bote que nos tragamos la transmisión de un mundo falso que el virus del Covid-19 ha sacado a la luz y seguiremos siendo tan tontos del bote que cuando pase la epidemia seguiremos durmiendo en el regazo de ese mundo y los progres viajando a New York –vean lo que es la gran New York, nada- o a Londres y mandando a sus hijos allí y los tertulianos proseguirán afirmando “es que esto sólo pasa en España, esto no pasa en EEUU”, mientras que los conferenciantes millenials y herederos de traje y corbata o en camisa de moda si no largan unos cuantos términos en inglés en sus repetitivas y superficiales disertaciones creerán que no son buenas y los receptores cuando escuchan esas palabrejas se dejarán persuadir por ellas y por quien las pronuncia.

Los medios están llenos de elucubraciones relacionadas con un virus, que se derivan de la confusión de los científicos. ¿Qué trabajo le cuesta al periodismo esperar a que algo sea firme y entonces publicarlo? Mucho, porque el miedo vende, todo lo que huela a inseguridad y a muerte, vende. Los científicos mercantiles lo saben y muchas de las revistas científicas del mundo están respaldadas por grandes empresas editoras, es el momento de la visibilidad, mañana puede que le digan a ustedes que un ornitorrinco de vacaciones en Rumanía se fue de turismo con un murciélago del castillo de Drácula y el murciélago -que podría ser huésped del virus- podría habérselo contagiado al ornitorrinco quien, a su vez, dado que lo capturaron y acabó en un circo que montó su carpa en Villavieja del Capote, podría haber contagiado a su cuidador quien, a su vez, como se fue a la taberna del pueblo a tomarse unas birras, podría haber contagiado a los clientes y de ahí a todo el pueblo, a toda la nación y a todo el mundo. Y, por supuesto, yo podría ser gilipollas y eso es noticia porque como no pasa nada mejor en el planeta...