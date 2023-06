¿Pucherazo en las próximas elecciones generales?

Que se produzca un pucherazo en unas elecciones es algo impensable en la actual democracia española. Nuestra democracia es estable, poderosa, segura; es robusta. De hecho, no existe una sola prueba de haberse producido una sola irregularidad que no se subsanase en su momento o que no fuera denunciada antes y durante la jornada de votación.

Al respecto, están sucediendo cosas completamente absurdas en España. Por ejemplo, el día antes de las elecciones Autonómicas y Municipales del pasado 28M la candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid dijo que temía que se produjera un pucherazo. Al día siguiente, ¡el PP obtuvo mayoría absoluta tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento! Y esas cosas no debemos consentirlas porque estamos poniendo en tela de juicio todo nuestro sistema político que, por cierto, es el periodo más próspero de la historia de España. Por si era poco, las redes se han plagado de mensajes escritos y vídeos en los que se decía que estás próximas elecciones que nos esperan el mes de julio serían el paradigma de pucherazo puesto que, tanto el voto por correo como la empresa que se encarga de la digitalización de los resultados estaban en entredicho. Si eso fuera una opción los resultados de las pasadas elecciones no hubieran supuesto un batacazo de enormes dimensiones para el PSOE y para Podemos, como así ha sido.

La única parcela que puede dar lugar a dudas es el voto por correo aunque cada día menos. La Junta Electoral Central obligará, al votante a que entregue su voto en la oficina de correos, a mostrar su DNI para poder garantizar la limpieza en el proceso. Una vez que el voto está en poder de Correos se introduce en una caja de seguridad y se entrega en la mesa electoral del votante el día de las elecciones. Pocas posibilidades hay de fraude.

Habrá personas que sigan pensando que esas cajas de seguridad podrían ser abiertas para cambiar los votos. Y es verdad que todo es posible. También lo es que en una mesa electoral se pague un dineral a los que están allí y puedan falsear los datos. El dinero todo lo puede, pero hay que fiarse del sistema puesto que si no lo hacemos nos quedamos sin él.

La compra de votos se puede producir sin que exista el voto por correo. Si le das una pasta a no sé quién y le dices que meta una papeleta de un partido determinado, igual lo hace más de uno. Por tanto, conviene no entrar en territorios en los que todo se pone en duda porque, efectivamente, los votos se pueden comprar, se puede hacer trampas en unas elecciones, nos podemos quedar sin democracia y caer en manos de un dictador... Pero eso no va a pasar, de momento, porque los españoles no somos tan malos como alguien nos quiere pintar.

Los políticos y los que dan opiniones en redes deben empezar a pensar que los que mienten y alertan de forma gratuita hacen un daño irreparable y que ser importante a base de mentir y meter miedo es una cochambre en todos los sentidos.

Por cierto, esta columna la podría escribir y firmar ahora, con el PP en el Gobierno, dentro de diez años... Que nadie quiera ver partidismo ni nada por el estilo.