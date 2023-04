¿Puede ser su perro un animal peligroso y agresivo o depende de la raza?

Si algo tenía bueno la ley de Bienestar Animal era el abandono de esa idea tan arraigada como falsa que consiste en atribuir un carácter determinado a un perro dependiendo de su raza. Todas las partes que han intervenido en la redacción de la ley estaban de acuerdo en eliminar la lista de razas peligrosas para instaurar pruebas específicas de cada perro con el fin de comprobar qué carácter era el real. Y se lo han terminado cargando. Todo en orden, si en algo coinciden todos se lo cargan.

Los dobermans, hasta hace muy poco, estaban muy locos porque el cerebro no les entraba en el cráneo (esta idea circuló con fuerza después de que se estrenara en España una película que tenía como protagonistas a un grupo de perros de esa raza), los pitbulls o los rottweilers son mirados como sólo se mira a una alimaña, a una bestia agresiva y brutal; los bulldogs son considerados tranquilos, vagos y comilones; y los mastines son considerados como los guardianes perfectos de una finca de campo porque son perros enormes que pueden con el frío, con otros perros, con el hambre y con la sed. Estos son algunos ejemplos de estereotipos que son falsos la mayor parte de las veces. El doberman que tuve yo en casa era bonachón, vivo, familiar y algo territorial. Gaia, mi bulldog, es activa a más no poder, corre con rapidez, come lo justo y tiene un punto macarra que tengo que gestionar cada día para intentar que lo corrija. Gaia juega con un ejemplar enorme de rottweiler y con otro de mastín español, cada día. Ni un solo problema. Estos son también ejemplos.

Los estudios más modernos indican que ni la genética ni la raza son determinantes para dibujar la personalidad de un perro. El carácter del perro crece alrededor de otros factores distintos a esos dos, al menos en gran medida.

Un rasgo es hereditario sólo si el 25 por ciento de las crías lo presenta. El color del pelo y esas cosas. Es mucho más difícil determinar los psicológicos. Sea como sea, un estudio de la Universidad de Massachusetts determina que la genética influye sólo en un 9 por ciento en el carácter del animal. Rasgos esperados no aparecen o aparecen en razas que no se suelen vincular con ellos. Si alguna raza presenta rasgos muy característicos suele ser el resultado de una enorme endogamia en la crianza que busca un rasgo y lo hace de forma insistente (fuerza las cosas el criador, vaya). Por otra parte, por ejemplo, el tamaño del perro influye mucho en sus reacciones. ¿No es normal que un perro grande se muestre más confiado ante otro pequeño y enclenque? A las personas nos pasa lo mismo.

Los perros son lo que aprenden siendo cachorros. Si un perro no socializa bien en su momento tendrá dificultades siendo adulto. Si un perro sufre un problema le dejará un problema crónico salvo que tratemos de corregir el asunto. Un clásico es el miedo de los perros a los ruidos de los petardos. Los perros no nacen con fobias al sonido, pero si al sonar un petardo le acariciamos y le decimos que esté tranquilo, que no pasa nada, y le abrazamos y besamos, lo que estamos consiguiendo es que el perro relacione el ruido con el peligro. Yo siempre he bajado con mis perros hasta los andenes del metro. Ni un gesto al parecer el tren. Se acabó el problema. Del mismo modo que el perro reconoce la señal acústica para ciegos de los semáforos (cruzan si lo escuchan o paran si no suena), pueden reconocer el resto de sonidos como algo inofensivo.

En realidad, las llamadas razas potencialmente peligrosas no son listas de perros asesinos; lo que incluyen son perros que pueden hacer daños graves en el caso de atacar. No es lo mismo un pastor alemán mordiendo a un niño que un Yorkshire terrier. Pero lo cierto es que estigmatizan a una serie de animales que pueden ser tan dóciles como cualquier otro. Por cierto, ya que he puesto de ejemplo al Yorkshire terrier, he de decir que los perros pequeños suelen ser más agresivos que los grandes. ¿Por qué? Porque se suelen minimizar las acciones agresivas de los perros que parecen inofensivos por su pequeño tamaño. Y es que el carácter de un perro es resultado de, sobre todo, lo que se le enseña, lo que se le permite. Es decir, si vemos a un tipo por la calle con pinta de loco, con mirada asesina, un tipo que no duda en mostrar un carácter violento, el perro que lleve a su lado será un perro reflejo de su dueño. Así de simple.