¿Puedo decir que estoy jiñado?

Me gustó Pedro Sánchez anoche, aunque haya tardado en reaccionar. Por primera vez, creo que lo vi como un hombre de Estado, con firmeza y capacidad de líder. Está claro que hay que apoyar en todo lo posible al Gobierno, nos guste o no, a pesar de los grandes errores, de reaccionar tarde y de que esto, creo, lo de la pandemia del coronavirus, le viene grande a la coalición social-comunista. Que Dios nos coja confesados. Sí porque el presidente, en su largo discurso de anoche, y bueno, si no me cogió dormido, que me suele pasar cuando habla Sánchez, no pidió disculpas y ni siquiera se refirió a las personas que ya han perdido la vida, 193. Es verdad que por la gripe común mueren miles de criaturas cada año, unas seis mil, que parece que esto nos consuela, pero eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos, y si lo conoce el Gobierno, se lo está callando, es cuántos podemos morir por el puto Covid 19 en quince días o de aquí al verano. Pero la comparecencia de anoche del presidente del país era para informar sobre el Estado de Alarma y me interesaba saber sobre todo qué iba a pasar con los autónomos y los trabajadores en general, que somos los que pagamos el pato de casi todo. Quería saber, por ejemplo, qué va a pasar con los que pueden ser desahuciados por los bancos, esos que aún no han devuelto el dinero del rescate. ¿Los autónomos vamos a dejar de pagar la cuota hasta que podamos volver a trabajar con tranquilidad y facturar sin problema? Ya sé que es un poco egoísta pensar en lo material cuando hay vidas en juego, pero es que la mía también está en peligro, y, además, no sé si voy a poder comer, pagar la luz, el agua, internet, los impuestos y el pienso de mis mascotas. Porque lo de la tintorería y la peluquería, sinceramente, me importa menos, sobre todo si el barbero me tiene que pelar a la distancia de metro y medio. ¿Cómo, con las tijeras de cortar setos? Primero las vidas humanas, por supuesto, pero las medidas económicas son muy importantes en una crisis de esta envergadura y habrá que esperar al martes para saber si tenemos que ir o no a ponerle velas al Gran Poder. Pero si Sánchez me dejó preocupado, a pesar de su buena actuación, lo de Pablo Casado fue verdaderamente patético. Me refiero a su inexplicable rueda de prensa. Menos mal que le dejaron a un lado cuando cientos de miles de españoles salieron a los balcones y ventanas de sus casas a aplaudir a los profesionales de la Sanidad Pública, así, con mayúsculas. En ellos depositamos nuestras esperanzas, porque el Gobierno da muestras de que todo esto le puede venir muy grande. ¿Puedo decir que estoy jiñado, por primera vez en mi vida? Si Sánchez mandara a paseo a Pablo Iglesias y encerrara a Torra, a lo mejor me animaba un poco. Ánimo a todos.