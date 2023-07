Puigdemont, Sánchez y la Constitución española

Tal vez ha llegado el momento de intentar explicar algunas cosas importantísimas con los datos y las leyes en la mano; tal vez ha llegado el momento de dejar los mensajes estúpidos y mentirosos de Whatsapp a un lado y fiarnos de lo que dicen los que saben de cada asunto que queramos conocer; tal vez ha llegado el momento de no envenenar ni dejar que nos envenenen y de pararnos a reflexionar sobre las consecuencias de tanta toxicidad. Y me refiero al conjunto de la sociedad española porque todos estamos enredados en conversaciones que nadie sabe quién plantea en primer lugar, que nadie se para a comprobar si es estéril por ser una falsedad cualquiera o si se trata de una conversación sensata y, lo peor de todo, una sociedad que ha dejado de pensar y se deja arrastrar por las esquinas ideológicas más chuscas. Una sociedad sana no puede tender a tragarse lo que le echen; no puede convertirse en un grupo deshecho que sobrevive a sí mismo a pesar de las diferencias hostiles y la falta de diálogo o de las trincheras.

Hoy mismo escuchaba al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, hablando de los posibles pactos del PSOE con ERC y Junts. El que escribe, del mismo modo que el señor Fernández, detesta ese tipo de pactos y lo que representan. Por muchas razones de índole ideológica o estrictamente personal. Pero el que escribe no se atrevería a calificar un Gobierno de España con el adjetivo de ‘ilegítimo’ si Pedro Sánchez logra un acuerdo con las fuerzas independentistas catalanas y vascas para ser investido presidente del Gobierno.

Mi asco frente a la postura nacionalista de algunos partidos vascos y catalanes es enorme y ya lo he manifestado mil veces; sin embargo, mi respeto por lo que dice la Constitución española es mucho más poderoso. Y es que el artículo 99 de la Carta Magna dice lo siguiente: ‘Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros otorgare su confianza a dicho candidato (se refiere al que se presente, claro) el Rey le nombrará presidente’. Se acabó el debate. Y no puede ser que la Constitución sirva unas veces y otras no dependiendo de la propia conveniencia. En España no votamos a una persona para que sea presidente del Gobierno, en España votamos unas listas de personas que representarán a sus votantes y decidirán quién es el presidente sumando votos suficientes para ello. Así ha sido desde el primer día de democracia y no hay mucho que discutir. Más bien nada. Esto es como el referéndum que quieren los independentistas... no puede ser y no se discute más.

No es serio que un día esto sea útil y maravilloso y al día siguiente un artículo endemoniado. Y no es bueno que ninguno de nosotros nos dejemos arrastrar hasta debates estériles que sólo generan crispación. No podemos olvidar que el populismo de izquierdas y de derechas utiliza estas artimañas para ganar adeptos. El mensaje sencillo funciona de maravilla aunque sea una patraña o una falsedad.

En España es la mayoría la que dicta la hoja de ruta. Ya sé que algunos estarán pensando que eso no es así, que unos pocos organizan el cotarro por la dichosa ley electoral española (ley D’Hondt). Prometo entregar mañana una reflexión sobre el tema y no descarto que alguno de los más críticos se sorprenda.