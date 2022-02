Putin, ¿por qué te señalas?

Señores y señoras, jóvenes y jóvenas, niños, niñas y niñes, lo que ahora deben ustedes pensar y sentir es que Putin es un hijo de la gran putin, nada más, ¡es una orden! Todas las informaciones que nos lleguen desde el Kremlin y allegados son propaganda infecta. Todas las que lleguen desde Occidente son del máximo rigor, son la verdad. Hasta medios tan católicos como la COPE y el diario Hispanidad estaban deseando que la OTAN se lanzara contra Rusia y no esperar a que el diablo Putin arrojara sus tridentes contra Ucrania. No sé, debieron sentirse amenazados en sus intereses y, cual papa Julio II “El Papa Guerrero”, estimulaban a los mandos de la OTAN para que se enfundaran sus corazas y comenzaran a pegar tiros contra la Rusia de los heterodoxos que un día se fueron del redil de Roma. Ambos medios fueron más papistas que el Papa que estaba el hombre callado y cuando ha hablado ha dicho lo esperado, no que la OTAN defienda a Ucrania sino lo de siempre: paz, paz, paz y paz. Y eso es lo que ha decidido Rusia: buscar su paz, pero aplicándose la frase de Vegecio: como quiero la paz me preparo para la guerra y ahora, si la diplomacia o las bombas no lo remedian, me voy a quedar con un buen trozo de Ucrania para vigilar más de cerca a la OTAN. ¿Es esto una guerra pactada?

El asunto es el siguiente. La OTAN promete a Gorbachov siendo aún dirigente soviético, pero cuando estaba dando las últimas bocanadas el comunismo, que no iba a extender su influencia hacia el Este. El comunismo se cae y, sin embargo, Occidente inicia una carrera de acoso a Rusia con armas en el espacio y metiendo a países exsatélites de la URSS y a antiguas posesiones del imperio soviético en la propia OTAN. EEUU se sale del tratado de misiles de medio alcance, Polonia y Hungría tienen bases otanianas y Ucrania pide el ingreso en la alianza. Todo esto para qué se hace, ¿para agasajar a Rusia y protegerla de sus enemigos? ¿Para contribuir a la paz en el mundo? Supongo que sí y que Putin lo que debió hacer es sentirse orgulloso y celebrar tanto detalle de solidaridad cantando y bailando el kazachok con su balalaika.

Pero he aquí que Putin es un desagradecido y piensa otra cosa, el tío es un disidente que se quiere señalar sin necesidad. Le han dicho: “Mira, Vladimiro, si permites que te rodeemos de cohetes y que además Ucrania pueda instalar los suyos de tal manera que, si se nos escapa alguno sin querer y en cinco minutos podemos alcanzar Moscú, tú tranquilo que es por tu bien, no te pondremos ninguna sanción y te consideraremos amigo de Occidente y morirás con honor. Tú no te señales, hijo, que nosotros lo único que buscamos es la paz y la libertad de los pueblos”.

Vladimiro no entra por el aro porque es un maldito disidente, piensa que la mejor defensa es un buen ataque y ataca, por si acaso lo están engañando. Entonces le llegan las sanciones. Y Vladimiro dice, “ah, ¿sí? Pues ahora me alejo aún más de Europa y de la UE y me acerco a China y a mis amigos de arabia y de América Latina; entre China y Rusia nos estamos quedando con América Latina y África, como saben ustedes de sobra. Nuestro gas y nuestras inversiones se van para allá, estábamos intentando acercarnos a Alemania con el Nord Streem2, pero como hemos sido malos nos lo han cortado”. El jefe de la Armada alemana, Kay-Achim Schönbach, tuvo que presentar su dimisión tras afirmar que Rusia no se irá de Crimea y mostrar cierta comprensión con los malos. A tomar viento de inmediato, por señalarse.

Putin se está defendiendo atacando y a EEUU le debe haber dado una alegría. Ya puede vendernos su gas licuado, veremos a qué precio. Y la pobre Ucrania está pagando el pato y ya veremos Europa toda, con esos amigos de la OTAN no necesitamos enemigos como Putin que, a su vez, precisa estar lo más tranquilo posible en su casa, no rodeado de “botellonas”. Por supuesto, no me crean, yo soy un enviado del maligno y los estoy manipulando, la verdad es que ustedes y ustedas lo que deben pensar y sentir es que Putin es la reencarnación de Lucifer pero en su versión calva. Mi más ferviente deseo era un entendimiento mediante la diplomacia, debo aguantarme, la vida es como es y no como yo desearía que fuera. Me ha poseído Putin. ¡Socorro