Qué bien se está cuando se está bien

Lo bueno del Rocío, entre otras muchas cosas, es que los pueblos de Sevilla se quedan muy tranquilos, sobre todo en la zona de la marisma. Es verdad que estuve tres días incomunicado, sin poder ir al cajero y al supermercado, pero ahora todo es una calma placentera. Sería un buen momento para organizar un levantamiento contra los ricos, porque no se ve ni uno, están todos sacrificándose en la aldea de Almonte para lograr una Andalucía más solidaria. He aprovechado para limpiar la alberca de casa y desayunar churros en el pueblo. Todo bien hasta que en la gasolinera me han sacado 40, 60 euros, porque la bombona de butano vale ya 20 euros. Estoy pensando en las casas donde necesiten tres al mes o en los bares donde gasten diez. Compré hace unos días media sandía por siete euros y un señor que iba detrás de mí me dijo que esa media sandía se la habían comprado a su cuñado por uno. Llevaba una medalla de la Virgen del Rocío que no le cabía en el pecho. El Gobierno te puede dejar tirado, pero la Señora no. Me conmueven esas personas que piensan que llevando una medalla de la Virgen de Almonte te va a ir todo mejor. Estuve hace años en un pueblo de Toledo y me dijeron que bebiendo en su fuente me llegaría de nuevo el amor. Me embuché, pero me debí equivocar de fuente porque solo en ese año me dieron calabaza tres mujeres que me gustaban. Dos de ellas, por cierto, rocieras. Las rocieras son apasionadas, pero cuídense de ellas. Mi madre me regaló un día una medalla rociera, me la puse a ver qué pasaba y de camino a casa entré en una tienda a comprarme un chándal. Como el probador era un sarcófago en pie y no le quitaron a la prenda el dispositivo anti robo tuve que hacer la culebra con tan mala suerte que el cordón de la medalla se enganchó en el perchero y quedé colgado como un jamón de Trevélez. Nada preocupante, salvo que el pantalón se quedó en las rodillas y tuve que llamar a la muchacha para que me salvara. “¡Ay, Virgen del Rocío“, exclamó. Nunca supe si prorrumpió de aquella manera por lo que vio o si lo que vio fue solo la medalla ahogándome en el perchero. Total, que estos calurosos días del Rocío se está bien en los pinos de la Puebla del Río, sin carretas ni caballistas. Qué bien se está cuando se está bien.