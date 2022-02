¿Qué Bienal le gustaría a Chema Blanco?

No me gustó el nombramiento de Chema Blanco como director de la Bienal de Flamenco y no es porque me caiga antipático, por la sencilla razón de que jamás he hablado con él. No me gusta cómo ve el flamenco y, por tanto, su nombramiento me pareció un error, uno más del Ayuntamiento de Sevilla, que, como dije ya hace años, no sabe muy bien qué hacer con el magno festival hispalense. Ni con el flamenco, porque también lo ha puesto en manos del productor cordobés. O sea, que Chema Blanco es quien manda ahora en el flamenco, en lo que se refiere a Sevilla. En todo. Y resulta que no va a hacer la Bienal que le gustaría hacer, según he sabido hace dos semanas. Entonces, ¿qué hace que no se va a su casa? Si lo dejan todo en sus manos y a la hora de programar no va a hacer lo que quiere, ¿está solo por el dinero? Fue un error su nombramiento, entre otras razones, porque no tiene ni idea de cómo se siente y se vive el flamenco en Sevilla, una de las cunas fundamentales de este arte. Mientras en Jerez hacen un gran festival, se gastan una pasta cada año y van a tener un museo de flamenco, en Sevilla tenemos una muestra bianual que no le gusta ni al director y que hace años que comenzó a enfermar de gravedad. ¿Qué Bienal le gustaría hacer a Chema Blanco y por qué no la hace, qué o quiénes se lo impiden? ¿Quizá el equipo asesor o el actual alcalde? Es que cuesta entender que aceptara el cargo para reflotar un barco medio hundido y que ahora diga en privado que no hará la Bienal que le gustaría hacer. Es como si yo comentara en privado que en este diario no me dejan decir lo que quiero decir, porque es algo que jamás ha pasado en casi cuarenta años. Me dedicaría a informar y no a opinar, que es para lo que entré. Mañana llega marzo y aún no hay programación de la Bienal. Algo se va filtrando, como en cada edición, pero no hay cartel o no se ha dado a conocer todavía. Cientos o miles de aficionados están planificando ya su venida a Sevilla desde distintos lugares del mundo para disfrutar del flamenco y aún no saben si será o no un buen festival. Recibo llamadas casi a diario de amigos de todo el planeta que no se explican lo que pasa o lo que no pasa. No saben, por ejemplo, cómo vamos a conmemorar el centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada, cuyos dos ganadores fueron sevillanos, el Tenazas de Morón y Manolo Caracol. Paciencia, le dijo el lobo al cordero y solo le quedaba el rabo.