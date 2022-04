Qué buenos tiempos hemos vivido

Cuando yo era pequeño, a principios de los 70, llegó a España un disco con antecedentes míticos: el famoso y único violinista Yehudi Menuhin había grabado las Sonatas y Partitas para violín solo de Bach. ¿Por qué llegó ese disco con esas ínfulas de mito? Porque las partituras de Johann Sebastian Bach para violín solo eran tan difíciles que se creía que era música de lectura, o sea, para que los violinistas y aficionados leyeran (quizás imaginando su sonido) el contenido de esa magna obra, pero sin tocarlas, por su dificultad. ¿Eran difíciles? Eran poco realistas. Por ejemplo, la obra contiene varias fugas. ¡Fugas para un instrumento solo! Una fuga es un discurso musical en el que una misma melodía va entrando en cascada escuchándose en otras líneas melódicas. Cuando se tiene un cuarteto o un coro o una orquesta, es fácil interpretarlo porque cada cuerda o voz imita a la anterior (en un tono distinto). Pero ¿se imaginan a un solo instrumento melódico tocando varias voces a la vez? (Se le dice melódico porque sólo puede tocar una línea de melodía, igual que una flauta o una trompeta, el violín no puede tocar dos melodías a la vez... en principio). El violín es melódico, pero como con el arco se pueden frotar dos cuerdas a la vez se podría ir tocando una melodía con cada cuerda, pero la mano que pulsa tendría que ir tocando en cada cuerda una melodía (con tres manos sería más fácil: una para el arco y dos para las cuerdas...). Esas sonatas y partitas de Bach muchas veces llevan escrito tocar 4 notas a la vez, pero sólo se pueden frotar dos cuerdas. Lo que se hace es mover el arco de manera que suenen las cuatro notas una detrás de otra pero que «parezca» que es a la vez. En fin, la obra es difícil de tocar de cojones. Y Menuhin fue el primero que la tocó y la grabó. Conseguir aquella grabación, que hizo la compañía discográfica EMI en mono entre 1934-36, pero que vendió en Europa a partir de 1969, para nosotros fue un acto sagrado. El día que compré el disco en la tienda y lo llevé a la casa de mis padres y lo abrí y lo puse en el tocadiscos, fue un día único y misterioso. La obra nunca oída de Bach se desplegaba ante nuestros oídos desde el picú de mi casa.

Casi 50 años después hay 102 versiones a golpe de clic en Spotify; los estudiantes de violín de los Conservatorios Superiores lo tocan de manera desenfadada en la cafetería cuando quieren hacerse los chulitos; y la partitura está gratuita en el repositorio de música de Internet IMSLP para el mundo entero.

El pasado sábado tuve una sensación parecida oyendo la Misa en si menor de Bach, la Gran Misa Católica, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla: los críticos habían avisado al público en varios medios: «La más grandiosa obra de arte musical que ha visto el mundo» y una de las más difíciles de montar al ser dos horas de coros con orquesta en contrapuntos y fugas endiablados. Pues bien: la he oído ya tantas veces en mi vida (y la he dirigido varias) que no sentí casi nada.

Hemos vivido en estos últimos decenios tal abundancia de cosas que nos hemos saturado de todas.

Oyendo la obra, recordé la Navidad en la que mis padres pusieron un pollo para cenar. Aquello fue una cosas absolutamente novedosa y digna de celebración, porque no comíamos pollo nunca. Y pensé en todas las cosas que fueron escasas y que ahora abundan y hasta despreciamos: libros, discos, ropa, pequeños electrodomésticos, tazas, vasos, platos. Pagábamos una fortuna por hablar por teléfono y ahora que es gratis no lo hacemos y mandamos mensajes...

Hemos llegado a la abundancia: sólo la semana pasada hubo en Sevilla 89 conciertos y actuaciones musicales. Y la abundancia nos lleva a la búsqueda de nuevas experiencias (hoy estoy en Tashkent, capital de Uzbekistán -no es broma-) y al tedio (¿qué emoción podré buscar después de Samarcanda?).

El Amsterdam Baroque Orchestra & Choir cantó esa cima de la Música en el Maestranza con tal facilidad que los sentimos como unos «funcionarios» del oratorio fabricando rosquillas a granel. Ya me pasó una vez: me salí de un perfecto Mesías de Handel, así de aburrido estaba y así de sin vida se emitía.

Hemos vivido unos buenos años, aunque siempre ha habido gente quejándose. Se quejaban de lo fácil que se rayaban los discos de vinilo y de lo que tardaba un libro en llegar a la librería y ahora se quejan de que el wifi va lento o de que la batería del móvil les dura poco, pero hemos tenido de todo. Y ahora lo tenemos al alcance de un clic (hasta el porno -¿qué estará suponiendo el porno de Internet en personas aisladas del mundo, en pueblos, en solitarios, en personas mayores?).

¿Quedan muchas «experiencias» por descubrir? Saludos desde Uzbekistán.