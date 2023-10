¿Qué es la libertad?

Libertad, siempre soñada.

Nunca volará el halcón

por encima sus alas.

Escribí esta soleá de tres versos hace ya muchos años, una noche en la que un amigo del alma me machacó por teléfono por haber escrito en contra de su partido. Presumimos mucho de la democracia que tenemos en España, pero cada día hay más problemas con la libertad de expresión. Todos los días veo casos de falta de libertad de opinión en las redes sociales o los medios de comunicación escritos, en especial digitales. Hay quienes están en contra de que escriba sobre los políticos o la política, y no lo entiendo. Puedo escribir de flamenco, de mis perros o de Palomares del Río, pero no de Pedro Sánchez o Feijóo. ¿Porque no soy licenciado en Ciencias de la Información? Periodista sí soy, llevo cuarenta años ejerciendo el periodismo en El Correo de Andalucía, aunque parece que tengo que pedir perdón cada día por escribir de lo que sea, pero sobre todo de política. A lo mejor es porque fui poco al colegio, no sé. Tengo importantes premios nacionales e internacionales de periodismo, pero da igual. Si opino sobre la izquierda o la derecha suelo tener problemas casi siempre. También cuando escribo de flamenco, y eso que ya no hago crítica en los teatros, solo columnismo flamenco, que además lo inventé yo. Fui quien logró que una columna de flamenco tuviera un sitio fijo en la sección de opinión de un diario importante, El Correo de mis amores.

Me jubilo en marzo del año que viene y no sé aún si seguiré escribiendo en la prensa o me dedicaré a cuidar a mis mascotas y a sembrar tomates y pimientos hasta que me maten la próstata o unos nódulos que tengo en un pulmón que pueden llevarme un día al garaje. Sé que no soy un buen politólogo, pero me gusta opinar de política y necesito escribir de las cosas de mi país. ¿Puedo, al menos, hacerlo como ciudadano libre? Es verdad que me puedo quedar sin medio, sin periódico, pero hoy tenemos las redes sociales o nos podemos hacer un blog. Moriré con las botas puestas, o sea, opinando de lo que me dé la gana, como un hombre libre que soy, aunque, como dice la soleá del halcón, no pueda volar por encima de mis alas. En España hay una libertad vigilada, como en una dictadura que intenta no parecerlo. Puedes insultar al rey, al presidente del Gobierno o a Amancio Ortega, pero atente a las consecuencias. Te pueden matar de hambre, ya que no se lleva lo de que aparezcas en una cuneta con dos tiros en la nunca. Lo de que parezca que somos una democracia, ¿recuerdan? Aparentemente, lo somos. Pero cuidado con lo que le preguntas a Paxi López en el Congreso de los Diputados, que lee nuestros comentarios en las redes sociales y te puede dar una patada en la boca.