Que hablen los expertos

En España hay cuatro gobiernos, dos reales y dos aspirantes: el de derecho, presidido por Pedro Sánchez -con el visto bueno de Pablo Iglesias-, el postulante, que está ahora en la oposición, el contundente postulante –impulsado por Vox- y el gobierno en la sombra que es el de los expertos.

Éste último es un colectivo invisible, un gobierno de facto, y no lo digo por capricho sino basándome en las palabras del señor Sánchez que pronuncia decenas de veces en sus barrocas ruedas de prensa la expresión “lo que digan los expertos” y digo barrocas porque lo que se puede despachar en un minuto lo dice en cinco. Mi deseo es obvio, si todo lo que hace el gobierno lo ejecuta en función de las decisiones de los expertos, ¿por qué narices no hablan los expertos en las ruedas de prensa, en lugar de Sánchez, el ministro o ministra de turno y Simón?

Esas comparecencias ante los medios son, en mi opinión, bastante aburridas. No me extraña que las vayan a cambiar. Yo no lo creo, pero debe ser verdad lo que dice el presidente: que estamos en una guerra, porque cuando sale el doctor Simón, a ambos lados del mentado se observan jefazos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con todas sus condecoraciones. Parece como si fuéramos a ser receptores de partes bélicos (“cautivo y desarmado el Sars Cov-2...”) o como si el gobierno quisiera decirnos que cuenta con el apoyo del ejército, como tiene que hacer a menudo el maligno Maduro en Venezuela para que no lo vean desprotegido.

La parte armada de las ruedas de prensa dice lo que tiene que decir y lo hace correctamente aunque con bastantes nervios, como es lógico, porque no está para eso: nos indica que ha hecho esto o aquello, ha ayudado a tantas personas y ha detenido a tantos malos ciudadanos. Punto. El único experto al que veo es el doctor Simón pero es un experto politizado con la credibilidad perdida desde hace mucho tiempo, de manera que lo que yo quiero es que comparezcan los expertos esos a los que cita el señor Sánchez –sobre todo los más disidentes- para hablarnos de la pandemia y que nos digan lo mismo que le dicen al señor Sánchez y, si son expertos libres de verdad, incluso que nos hagan saber si los han ninguneado mucho, poco o nada los políticos, porque esto que nos pasa es asunto de los expertos, los políticos, mientras los expertos nos hablan del presente y futuro de la pandemia, que se dediquen a charlar con otros expertos en otras materias para que les digan cómo levantar España. Y cuando los otros expertos les hayan dicho a los levantadores de España como hay que levantar España que nos lo cuenten a nosotros también desde sus posiciones de expertos, se supone que sin otros intereses pesebristas.

Porque es que verán. La democracia encierra una corruptela que la acompaña y es inseparable de ella: los políticos, cuando hablan, siempre están pensando en los votos, por mucho que digan que hay que dejar atrás los intereses partidistas eso no es fácil porque los buenos sustentos que tienen dependen de los votos y eso les limita decir la verdad. Se supone que los expertos no deben tener ese problema, si es que son expertos de verdad y no expertos de la cuerda, como el doctor Simón.

Desde el punto de vista puramente periodístico, lo que debe interesar es eso que en la universidad llamamos base primaria de referencia y si el señor Sánchez afirma que hará lo que le digan los expertos la base primaria de información o referencia no es él sino los expertos, de ahí que sean ellos los que deben prepararse las ruedas de prensa y dar la cara. ¿Ven qué bonito? Amigos, amigas, si la vida fuera así no sería vida sino paraíso y eso es demasiado hermoso para ser verdad.