¿Qué hacer con esta alabanza a Primo de Rivera?

En un lugar de España de cuyo nombre me encanta acordarme por su paisaje y sus gentes, hállase este recordatorio a la memoria de tres caídos “por Dios y por España” y, más en concreto, a José Antonio Primo de Rivera, próximo a cambiar una vez más de morada en un caso digno de Nieves Concostrina. ¿Qué hacemos con la placa? Tomé las fotos el verano pasado, en agosto. Es bien fácil encontrarla por las pistas mismas que ella nos ofrece y la foto en general. Me imagino que una célula revolucionaria iconoclasta encargada de guardar la llamada Memoria Democrática ya estará llevando a cabo sus pesquisas para arrancar esa memoria de ahí, puesto que no es democrática y la guerra que se perdió en el campo de batalla ahora se aspira a ganarla en los despachos y en el BOE cuando eso ya no sirve para nada y menos sirve arrancar ese recordatorio de la imagen que ilustra esta columna.

Les voy a demostrar su utilidad para la Memoria Democrática y para la libertad de expresión que diferencia a una democracia verdadera de una incompleta, como la actual, o de otra de pacotilla. Habla un padre o una madre a su hijo o hija.

Explicación primera. “Mira, ese señor del que hablan ahí fue un fascista que son personas que prohíben la libertad de expresión y los partidos políticos y programas de TV, películas, series o hasta aplicaciones de móviles o internet que os gustan mucho. Y en el colegio os obligan a rezar y hasta a practicar la religión católica y a los catalanes, vascos y gallegos les prohíben hablar en sus idiomas y persiguen a los gays y a las lesbianas y no respetan los derechos de las mujeres ni de los inmigrantes. Está ahí para que no olvides lo que no se debe hacer nunca”.

Explicación segunda. “Mira, ese señor que lees en esa lápida de la pared fue un gran español que no quería tanto desorden ni ahora querría que España estuviera partida en tantas autonomías y tantos intereses que separan a los españoles. Lo fusilaron los rojos de los que desciende el gobierno actual de España, compuesto por socialistas y comunistas. Él era católico, ya sabes que es nuestra religión, la que contribuyó a que España fuera importante durante mucho tiempo en todo el mundo. Está ahí para que no olvides nunca su ejemplo”.

Explicación tercera. “Mira, ese José Antonio Primo de Rivera fue un personaje de la Historia de España. Unos te dirán que es bueno y otros que es malo. Tú ahora búscalo en los libros y en Internet, lee lo que dicen unos y otros, lee su historia, su vida, lee la historia en general y a ver qué piensas tú de él”. “¿Y tú qué opinas?”. “¿Yo? Primero haz lo que te digo y luego hablamos”.