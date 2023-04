¿Qué harán veganos y vegetarianos?

El otro día sentí honda preocupación por los veganos y vegetarianos a medida que leía en La Razón una noticia que llevaba como cabecera: “Así «gritan» las plantas estresadas para avisar de un peligro a otros seres vivos Reaccionarían frente a estímulos externos, emitiendo sonidos a frecuencias que los humanos no alcanzamos a escuchar”. ¿Qué van a comer ahora las dos mentadas comunidades humadas? Lo del lenguaje y comunicación entre las plantas es ya un tema muy sabido, pero esto de que encima se estresen me invita a considerar que sufrirán enormemente cuando sientan el peligro de que las van a segar o cuando las corten para servir de alimento a quienes desean no morir nunca ni, por consiguiente, comer carne por respeto a los animales. Las plantas son seres vivos y además muy vivos, parece que no han roto nunca un plato pero ya ven, ahí que están, sufriendo en silencio o en una tonalidad que no captamos los oídos humanos.

Ahora esos veganos radicales y ortodoxos que se colocan a las puertas de los mataderos para proteger simbólicamente a los animales que entran en ellos o bien para administrarles la extremaunción, deberán hacer lo propio con las plantas, ¿qué van a comer entonces? ¿Estamos a las puertas de una extinción en masa de humanos vegetarianos y veganos? Los nutricionistas van a perder clientes, por otra parte. Los nutricionistas, esos expertos que emiten tantas opiniones diferentes sobre el mismo asunto como especialistas de ese tipo haya.

“Este está criticando el derecho a ser vegetariano o vegano”, pensarán de mí al leer estas líneas. Exacto, eso es, no hace falta que me escriban correos electrónicos echándomelo en cara. Los vegetarianos y los veganos tienen todo el derecho del mundo a serlo y yo todo el derecho del mundo a que no me caigan bien y ellos a criticar que no me caigan bien. Me sacia ese personal que, si va a casa de alguien a almorzar o cenar, hay que echarles de comer aparte, me recuerdan a una amiga islámica, poeta, profesora de universidad, a la que cuando la invitaba en un bar -para honrar tal costumbre sevillana- y le servían por ejemplo champiñones con trocitos pequeños de jamón york, apartaba con su tenedor y su cuchillo uno a uno todos esos trocitos para no pecar y con más razón si estábamos en el ramadán. “¿Tan grave es eso?”, le preguntaba servidor. “No, en el ramadán, si vulneramos algún mandato podemos pedir perdón, yo subiendo a la azotea de mi casa y rezando de rodillas mirando hacia La Meca”. No era tan grave entonces comerse una pizca de jamón y menos por error, que a mí esos dioses que te están mirando a través de ese ojo metido en un triángulo me caen fatal igual que me cae muy mal ese Yahvé judío que te lanza un rayo exterminador en menos que canta un gallo.

Pues ese personal que llega a una casa y se lía a poner pegas con la comida y tiene que pesar la cantidad que va a comer y ha contagiado a los restaurantes con sus remilgos de comidas saludables no sé qué va a hacer sabiendo como saben que las plantas están tan vivas o más que los animales irracionales. Para alimentarlos hay que traer manjares criados en lugares remotos que llegan en unos barcos contaminantes y además si queremos comer sano -supuestamente- en nuestro acomodado mundo, en otros mundos menesterosos deben cortar árboles para plantar soja, pongamos por caso. Conste que respeto que cada uno sea como quiera y me preocupo por unas criaturas que, si usaran coherentemente la razón, no tendrían qué comer en este planeta donde todo está vivo y lo que no lo está no es comestible.