Qué hartura de Beatles y Rolling Stones

Me gusta verlos ahí, a los Rolling, y a Paul y Ringo, octogenarios, posando risueños en multitud de fotos y trabajando en lo suyo. Es un consuelo para mi vejez, ya próxima. Me afectaron mucho las muertes de George Harrison y Charlie Watts (la de Lennon me cogió con más energía). No soy de la generación de ellos, la mía es algo más joven, soy de la generación del rock sinfónico que ya son palabras mayores, ya es música sobre todo para escuchar, no para escuchar y saltar. Y para escuchar desde una edad joven, no sólo desde ahora porque no esté uno para brincos, aunque sí para Brincos.

Las dos últimas canciones que han promocionado a lo bestia por todas partes, Angry, de los Rolling y Now and Then, de The Beatles, creo que son flojas, muy flojas, porque estamos hablando de los dos grupos más influyentes de la historia del pop-rock. Se trata de dos temas de acordes simples, sin gancho, yo creo que el propio John Lennon le hubiera dado mil toques a su canción para que no fuera un mal remedo de Imagine o de otras baladas suyas. La compuso en la soledad de su casa del Edificio Dakota, en Nueva York, cuando huyó del mundo, cuando incluso pensaba en reunir de nuevo a The Beatles, cuando se le estaba escapando la magia hacia Yoko Ono de tal manera que necesitó irse por ahí un tiempo hasta con el permiso de Yoko, a hacer lo que le viniera en gana.

El videoclip de Angry es una chorradita en la que de nuevo nos exhiben el cuerpo de una joven, como es lógico de muy buen ver, aunque yo ya esté harto de tanta carne femenina de cañón para vender y vender. Se creen que a los viejos nos gusta ver carne fresca por sistema y no es eso, pertenecemos a unas generaciones que vivimos la música de una manera muy distinta a como se vive ahora. A mí me educaron musicalmente genios de la radio musical como Luis Baquero, Paco Sánchez, Carlos Tena, Rosa Pinto, José Ramón Pardo... Esa gente no estaba todo el día pinchando música pagada y por tanto afirmando con falso entusiasmo, por obligación, que todo era bueno o buenísimo. En estos tiempos escucho a cualquier chimichurri calificar a cualquier simpleza musical como “temazo”. ¿Temazo? No me jodas, lo que hay es mucho fraude, mucho venderse al mercado y poca mente crítica para escuchar música.

Los dos temas de Rolling y Beatles son prescindibles, no me extraña que cuando en 1995 los tres supervivientes del conjunto de Liverpool se reunieron para trabajar ya con Now and Then, George no sólo se quejara de que la grabación que hizo Lennon en su casete en 1977 aproximadamente se escuchara fatal, sino que calificara como “basura” la canción. No era para tanto, pero sí tenía razón Harrison en que es una canción sin terminar a la que el mismo John le hubiera dado tres mil retoques.

Sin embargo, vaya carga promocional y publicitaria que nos están largando con la cancioncilla, con la última de los cuatro fabulosos o eso dicen hasta que Yoko se encuentre otra por los rincones de sus muebles o mezclen y mezclen con los “brutos” que dejaron gabados los de Liverpool. Afirman incluso que va a ser un número uno la “última” canción Beatle. Y tanto, el dinero todo lo puede. Ringo ha lanzado otro EP que es de pena, y mira que yo alabo el talento de Ringo, forjado contra viento y marea entre los otros tres gigantes. Si le costó trabajo a George demostrarlo no digamos a Ringo que lo ha proyectado bastante después de la disolución de la banda -como se dice ahora, en lugar de conjunto- aunque se haya estudiado ese talento en su forma de tocar la batería, a la que imprimía los toques justos, ni uno más ni uno menos.

Vale, me gusta verlos a todos, me gusta ver y escuchar a los que son más míos: Pink Floyd, peleados entre ellos por lo que se ve para siempre. Pero la realidad es que los años han pasado, que nunca los veremos juntos, que Charlie Watts jamás tocará la batería, que Key Richards ha confesado que padece artrosis en las manos y tiene que interpretar de otra manera, que Ringo parece haber tocado fondo y que la canción nueva, la última, de The Beatles, es un engendro tecnológico simplón, no suena a Beatles, por más que se empeñen en que creamos lo contrario. Esos engaños se los tragan los jóvenes, los viejos nos callamos, pensamos que menos da una piedra y nos preguntamos si estos viejos roqueros siguen ahí por falta de talento real en los nuevos.