¡Qué hartura de gatos!

Titulaba la web de Rusia Today (RT) el pasado 23 de agosto : “Autoridades taiwanesas sacrifican a 154 valiosos gatos de contrabando en el Día Internacional de Animales Sin Hogar provocando indignación” entre sus propios ciudadanos. Y añadía: “El valor total de mercado de los felinos, que incluían las razas azul ruso, ragdoll y persa americano de pelo corto, se estimó en más de 350.000 dólares”. Los gatos habían sido importados ilegalmente de China, ojo al dato.

Cómo es esto de la política que todo sirve para que los países se ataquen entre ellos o bien lleguen a acuerdos de deshielo como cuando Nixon y sus deportistas llevaron a cabo acercamientos en los inicios de los 70 jugando al pin pon en la misma China. Ahora, como China es amiga de Rusia y Taiwán sigue bajo la órbita de EEUU, esto de los gatos le sirve a Rusia para atacar a Taiwán y hacerle otro guiño más a China contra EEUU que ya el pobre va para atrás, si no puede ni con los talibanes como se atreva con estos dos gigantes y se sumen a ellos Irán y Corea del Norte no va a quedar en pie ni el tupé de Trump ni ninguno de nosotros, por cierto, sólo la minoría de poderosos que tienen sus bunkers fabricados para la ocasión.

Lo de los gatos chinos me ha traído a la cabeza los quebraderos de idem que dan estos mamíferos. Andan por todas partes, se reproducen a todo trapo y ya no los admiten ni en bastantes centros de acogida porque hay overbooking felino. Conozco a una persona que se despistó con la esterilización de cuatro gatas que tenía y tiene y llegó desde fuera un machote que las dejó preñadas a las cuatro y las cuatro parieron casi al mismo tiempo. Más de veinte gatos. ¿Qué hacer hoy en día con este panorama, con todo el sentimiento de culpa que nos han inculcado y arriesgándote a que si te los cargas y se enteran hasta salgas en los medios por mala persona, cruel, despiadada, a pesar de que se está cumpliendo con una misión natural manteniendo la población de los gatos a raya? Oh, escándalo, miedo me dan algunos defensores de los animales no humanos.

En mi niñez pasaba veranos enteros en el campo y la gente de campo si había que cargarse a una camada lo hacían y los enterraban, ya nos hemos vuelto más civilizados pero luego llega la cruda realidad: nadie quiere gatos ni subiendo fotos enternecedoras a la Red ni hablando con hogares de buen corazón ni con los defensores de los gatos y allí que estás a ver qué narices haces con el ejército de bigotudos que ha llegado de pronto y que encima todos piden pienso para comer, no la comida que sobra, como toda la vida, ahora, al igual que a los perros, hay que darles pienso que por el comportamiento que tienen cuando les das comida humana deben ser casi todos una porquería, cuándo se ha visto que a los gatos y a los perros les guste más la comida humana que la de gatos y perros. Se ve ahora, en esta sociedad pamplinosa en la que hay que preguntarle al dueño si se le puede dar un hueso a un perro o una sardina a un gato, no sea que les sienten mal. Y cuando se lo das se abalanzan como animales sobre el manjar, cosa que no hacen con la comida que elaboran para ellos.

Se decía hace años que la gente de izquierda posee gatos y los de la derecha, perros porque a los gatos les gusta más ir por libres. Una tontería como otra cualquiera aunque, eso sí, puestos a elegir, a mí que me den un perro como esos con los que me entiendo con una mirada y que son capaces de morir a mi lado y no un animal que puede ser maravilloso pero que también está de uñas cuando menos lo esperas, llegan, comen y se van hasta la siguiente. No me extraña que los chinos se los carguen sólo por joder a otros chinos, lo mismo fabrican muñequitos de gatos dorados que están continuamente saludando con la manita que se los cargan con pedigrí y todo.