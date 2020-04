¿Qué importa si me espían?

Vamos a ver, miles de personas están muriendo, millones se van a quedar en paro o sus empresas van a quebrar y acaso pretenden que me preocupe por el hecho de que el poder está haciendo lo que hace todo poder, del signo que sea, porque su obligación es no dejar su posición a ser posible nunca. Si no es la Guardia Civil serán otros cuerpos especiales los que trabajen para el poder, ésa es la realidad. Recibo mensajes de personas escandalizadas por las palabras del general Santiago, un señor que cumple órdenes de arriba, órdenes del poder político. Cuando llegue otro partido a la Moncloa hará lo mismo, pero se cuidará de llevarlo a cabo con más sutileza, esto de desarrollar ruedas de prensa todos los días con protagonistas que no son políticos y por tanto no asumen la autoobligación de mentir es lo que tiene, que a lo mejor no han oído las consignas de los expertos en comunicación porque el poder posee al menos dos discursos: uno, el de puertas adentro (que es el interesante y de interés público de verdad, la transparencia de verdad) y, otro, el de puertas afuera, esa puesta en escena que son las ruedas de prensa dirigidas.

Si tan ofendido están algunos con esta pugna mediática tan vergonzosa y miserable entre prensa comprada, presa vendida, prensa azul y prensa roja, por qué no protestan contra las campañas de defensa del poder que se han venido y se vienen haciendo en el mundo. Esto de protestar siempre en el mismo sentido para reivindicar la libertad de expresión es muy significativo porque lo que me están diciendo esas protestas es que cuando los protestones lleguen al poder implantarán sus voluntades sobre los otros y así sucede, en efecto, en todos los tiempos.

Nosotros tenemos a un gran maestro como es EEUU, pero como Vox y el PP veneran a ese país se lo consienten todo, y eso no es cosa sólo de la derecha española –y de la izquierdecha, el PSOE- sino de toda la del mundo, mientras más conversa, más aún. Allí quieren matar a Julian Assange y procesar a Edward Snowden, paladines de la libertad de expresión, y cualquiera sabe lo que va a ser de ellos porque ahí los hemos dejado, solos, abandonados. Hay un buen montón de periodistas en EEUU que han sufrido represiones por informar y algunos se han visto obligados a vulnerar el secreto profesional y revelar ante los jueces los nombres de sus fuentes con todo lo que esto significa para el buen nombre y la utilidad social del periodismo. Desde los años 60 hay buenos ejemplos de ello. Y los nuevos amos del mundo, conocidos por las siglas GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) tienen controlados –gracias a la sociedad Big Data y Smart Data- nuestros gustos, nombres, profesiones, etc. Los quieren para comerciar y ganar dinero, pero ya de paso se los prestan a los servicios secretos.

Este tema sería la historia interminable pero lo curioso es que debemos ser unos ignorantes, unos malintencionados, unos nostálgicos de la guerra civil o unos malditos aburridos encabronados de tanto confinamiento porque nuestra obsesión es un gobierno que quiere defenderse de un periodismo falso y malintencionado con una información que lo contrarreste. ¿Por qué no protestamos contra todo ese periodismo basura que, por tanto, ni es periodismo ni es nada? ¿A qué se dedica la comisión deontológica de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE? ¿Para cuándo un colegio de periodistas con poder ejecutivo como otros colegios de otras profesiones, que expulse de la profesión a determinados sujetos por malas prácticas, difamaciones, tergiversaciones, insultos reiterados y mentiras? Esto y las personas que se van a quedar en el paro más un país invadido y controlado por la UE es el problema real, al lado de tales circunstancias, que me espíen o que me digan subversivo por meterme con Iglesias o con Sánchez me importa tres pitos porque además ya no pueden censurar, sería ponerle puertas al campo y no hay condiciones objetivas para eso, este gobierno sólo es un tigre de papel.