¿Qué Jesús de Belén?

Navidad, celebración católica del nacimiento de una persona de la que se poseen escasísimas referencias históricas, cuyas supuestas palabras y hechos se escribieron decenios después de su muerte, dicen que crucificado de una forma que no solía emplear la justicia romana, clavado, en lugar de atado hasta morir, clavado por las palmas de las manos con lo cual lo más probable es que se le desgajaran con el peso del cuerpo y se viniera abajo a menos que ese basamento para los pies que vemos en algunas representaciones fuera cierto y ni aún así es seguro que pudiera sostenerse el cuerpo.

José Saramago escribió El evangelio según Jesucristo y se tuvo que exiliar de Portugal. Le aplicaba la razón a un hecho que, como tantos, entra dentro de la creencia y de la fe, un don que se tiene o no se tiene, según los doctores de la Iglesia. Se planteaba José Saramago en esa novela, entre otras cuestiones, porqué San José no avisó solidariamente a todas las familias de Belén, con niños recién nacidos, de que iban a venir unos soldados a degollarlos, tal y como le dijo el ángel que se le apareció, ofreciéndole información privilegiada que es poder. No le daría tiempo, supongo, lo importante era salvar a Jesús y las muertes de los santos inocentes serían daños colaterales.

¿Qué Jesús nacido en Belén celebramos hoy? León Felipe, que era anarquista, escribió el poema “Cristo”: “Viniste a glorificar las lágrimas.../ no a enjugarlas. / Viniste a abrir las heridas.../no a cerrarlas. /Viniste a encender las hogueras.../no a apagarlas. /Viniste a decir:/ ¡Qué corran el llanto, /la sangre/y el fuego.../como el agua!” /. ¿Es a este Jesús a quien hoy recordamos especialmente? ¿Es al que dijo que había nacido para enfrentar a padres con hijos? ¿Al que dijo lo de “el que no está conmigo está contra mí”? ¿Al que expulsó a los mercaderes del templo? ¿Al que puso la otra mejilla? ¿Al que le dijo a Pedro que guardara su espada porque el que a hierro mata a hierro muere?

Si tenemos Semana Santa este año que viene seguramente alguna banda tocará “La Saeta”, basada en la música que Serrat le compuso en vida de Franco a un poema de otro poeta maldito y rojo, como León Felipe, Antonio Machado, otro que murió en el exilio. Pero en esa copla, en ese poema, Machado rechaza al Jesús del madero, el que se dejó matar por todos nosotros, para ensalzar al vencedor que “anduvo en la mar”. Entonces, ¿cuándo una banda de música entona “La Saeta” quiere decir que está de acuerdo con el rojo de Machado y no con el Evangelio?

Esta columna le está dando la razón a Jesús el de Belén que en el año 2021 después de su nacimiento aún levanta debates y polémicas que con frecuencia dejamos de lado para quedarnos sólo con una Idea mitificada y confusa, llena de niebla. Una Idea que originó cismas, guerras, la revolución protestante, la contrarreforma, el fundamentalismo de la Inquisición, la teología de la liberación y hasta el éxtasis místico. Una Idea que no pone de acuerdo ni al papa con su rebaño. A Nietzsche no le gustaba el rebaño y escribió una obra impresionante: El anticristo, donde ataca sin piedad al rebaño, a la mediocridad, y sin embargo se cuida muy mucho de ofender a Jesús, ese que suponemos entre pajas, madre, padre, mula y buey, ése que sigue encendiendo hogueras, por fortuna. El fuego destruye y purifica. Lo que surge tras él es más poderoso, es el progreso de la mente humana y del espíritu, el fuego puede terminar incluso con la persona que provocó el incendio y dejarnos a merced de tiempos especialmente complejos para que nosotros, con nuestra libertad, los ordenemos.