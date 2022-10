¿Qué les van a hacer a los mozos de los batidos?

Ya saben lo que ha ocurrido en el Campus de Ramón y Cajal de la Universidad de Sevilla . Entran en una clase unos mozos vestidos de gringos, con una túrmix, se sientan al fondo, “enchufan” un móvil, enchufan la túrmix, introducen en ella los avíos, le dan caña para que haga ruido y proceden a elaborar un batido lácteo. El profesor les dice una y otra vez que abandonen el aula, se lo pide incluso por favor, pero nada, los tipos allí siguen, buscando su minuto de gloria en la red y suscriptores para su canal.

Lo que no sé es si esto va a tener graves consecuencias negativas para los cocineros, supongo que no, cualquiera toca hoy a los niños, que se lo digan a los maestros y a los profesores de Secundaria. Hoy el postureo es el emperador de la existencia, hay alumnos que incluso aplauden a los héroes que buscan una reacción adversa para de esa forma obtener más visitas online de sus peripecias, estos son hoy los protagonistas de las odiseas y de las eneidas de nuestros días, auténticos crack y yo que me alegro porque se aprovechan de una sociedad estúpida que estimula el emprendimiento empresarial. Bueno, pues aquí tienen un emprendimiento, este personal está iniciando un negocio con el que pueden demostrar que la universidad no es esa fábrica de parados de la que hablan las lenguas de doble filo sino un lugar que enseña a conquistar el futuro y a colocarse.

Los profesores de universidad aún no somos autoridades así que nos pueden tomar por el pito de un sereno. Como hoy te dicen que tienes no ya que ser ameno en tus clases sino que tienes que divertir a los alumnos, qué más diversión queremos que éstas y las que vendrán. Ya la letra no entra con sangre sino con batidos de leche, coño, cómo ha cambiado el cuento.

El otro día Pedro Preciado comentaba en este mismo diario el follón de los patines eléctricos. Es verdad, estamos expuestos a un atropello. Pero para qué vamos a tomar medidas contra sus conductores, a ver si se nos estresan que ahora hay mucha depresión y mucha ansiedad entre la juventud. Hay que comprender a estas generaciones. Cuando les llegue la hora del curre de verdad, si es que les llega, se van a defecar patas abajo, de manera que ahora que son jóvenes de 20, 30, 40 años, etc., vamos a dejarlos que disfruten de la vida.

Los del batido, por ejemplo, que retomen el espíritu de aquel programa franquista de TV, “Reina por un día”. Ea, ya tienen su película, ya sin famosos, aunque sea por unos minutos, ahora a seguir en el empeño que hay youtubers que casi cotizan en bolsa, he aquí una nueva actividad mercantil que nada tiene de especial, está en el guion del mercado. Llegan, hacen sus gracias, intentan ganar su fama y su dinero. Como gritábamos en mis tiempos universitarios, “que les den una medalla y que se vayan”, un alud de mensajes los dejarán en el olvido en un momento y entonces se ven en la obligación de seguir vendiendo un producto llamado transgresión. ¿Transgresión? Eso y peores cosas las hice yo en los inicios de los años 70, cuando la cagabas vivo si te pillaba un catedrático y peor si era franquista. Los nuevos héroes los fabrican con plastilina y son carne de depresiones y ansiedades. Por eso no les harán demasiada pupa, para que no se vengan abajo y además porque no hay valor para enfrentarse a ellos, tienen mucho poder, es comprensible.