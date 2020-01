Que los detengan, o no

Dios me libre de defender a Podemos, pero llevan un lustro acusándolos de todo y aún no he hemos visto ninguna condena por corrupción patria o financiación ilegal de esos países cuyos regímenes políticos le son tan afines ideológicamente, como Venezuela, Ecuador o Bolivia.

Si hay algo de eso, que les metan mano de una vez por todas y si no, que los dejen en paz. Una cosa es preocuparse por el hecho de que un satélite del chavismo europeo pudiera entrar en el Gobierno español, como así ha sido, y otra inventarse lo que sea para poner a los ciudadanos en contra de ese partido. Unidas Podemos ya está en el Gobierno con un vicepresidente, dos ministros y otras dos ministras, y se empieza a notar. Ahí tienen a Irene Montero, ministra de Igualdad, dejando fuera a los hombres de los cargos de su ministerio o a la de Trabajo, Yolanda Díaz, evitando hablar de si es o no comunista, porque es “algo muy complejo”, según ha dicho, aunque sin muchos problemas a la hora de decir qué quiere para los más débiles de la sociedad, de los que se siente muy cerca.

Esto puede ser un desastre, vale, pero habrá que dejarlos trabajar porque es lo que ha decidido el Parlamento. Es intolerable que sin haber tomado aún posesión de sus cargos ya estaban llenando las redes sociales de mentiras sobre el pasado de los ministros podemitas. Y cuando no encuentran nada que les pueda servir recurren a lo fácil: “Es que son comunistas”. El propio Sánchez ya avisaba de que con ellos llegarían “las cartillas de racionamiento”, pero al final los necesitó para poder seguir en la Moncloa y accedió a la coalición social-comunista.

Por otro lado, Susana Díaz ha hecho ya su propio balance del nuevo Gobierno andaluz, que cumple un año, y ha llegado a la conclusión de que todo es un desastre, que “están llevando a cabo políticas de extrema derecha insensibles con las personas”. ¿Todo un cambio de régimen en un año? Nos espera una legislatura bronca, de eso no hay duda, con lo que seguirán ardiendo las redes sociales y los diarios digitales batirán récords de visitas. Eso está muy bien, pero no lo de inventar y echar basura encima de quienes tienen cuatro años por delante para intentar cambiar cosas que, según parece, es necesario cambiar. Así que si tienen pruebas de que Podemos es un partido corrupto que se ha financiado de manera fraudulenta, que las aporten. Si no, que dejen de echarles mierda encima.