¿Qué luz al final del túnel?

El Gobierno es un desastre en la comunicación sobre la pandemia y, aunque hablen de vacunas y de que ya se ve la luz al final del túnel, esto no va a acabar tan fácil. Salvador Illa, el ministro de Sanidad -¿alguien lo entiende cuando lanza sus mensajes subliminales?-, hablaba ayer en Salvados de que “al final del verano lograremos la inmunidad de grupo”, y el presidente Sánchez ha dicho que “entramos en una época estival, donde lo que tenemos que hacer es regalarnos seguridad”. O sea, que no hace falta ser el hermano listo del ministro Garzón, el de la máquina de hacer billetes, para saber que nos están engañando de nuevo con lo de la lucecita al final del túnel. Que saben perfectamente lo que nos queda aún porque las vacunas, en efecto, están ya ahí, pero aún no se sabe cómo van a funcionar. Si esto va para largo, creo que se equivocan en el asunto de la hostelería, porque si está muriendo el turismo que viene de fuera y castigan de esta manera al de dentro, estamos muertos. Si el virus sigue ahí habrá que aprender a convivir con él y evitar como sea que la ruina no sea total en un sector tan importante como el de la hostelería. Lo de obligar a los restaurantes y bares a cerrar a las 6 de la tarde para volver a abrir dos horas después, es de las medidas más absurdas de esta pandemia. Si los locales llevan a rajatabla todas las medidas de seguridad, que lo tienen que hacer y si no que se atengan a las consecuencias, ¿dónde está el problema? Si para salvarnos hay que encerrarnos dos meses, que lo decreten, pero no vale la política de ahora sí, ahora no; ahora te subo la moral y ahora te la hundo, porque no se puede vivir así. Siempre se escudan en que siguen a rajatabla las recomendaciones de los expertos. ¿Qué expertos, si seguimos sin saber quiénes forman el famoso y fantasmal comité? No hay comité de expertos, y si lo hay, ¿cuál es el problema para que sepamos quiénes lo forman? Si sabemos quiénes son los ministros y los secretarios de Estado, y hasta el último concejal de cada pueblo, ¿por qué no sabemos nada del comité que no ha impedido que llevemos unos ochenta mil muertos y que, por tanto, seamos el segundo país del mundo con más fallecidos por el coronavirus? Llega la Navidad y nos van a alargar la cuerda para que consumamos, pero a la vez nos están insinuando que en enero estaremos en plena tercera ola de contagios y, por tanto, de más muertos. Eso desde el Gobierno, pero los virólogos de verdad lo dan ya por hecho. Dígannos la verdad, aunque duela, y átennos cortos si hace falta, porque sueltos y sin una información clara, esto todavía puede ser un desastre total.