¡Qué mareo! Sí, porque son tiempos de conflictos, de interrogantes inéditos, de complejidades recurrentes, de bochornos, de narcisismos arrogantes del gobernante de turno ayudado por entornos mediáticos que han perdido toda credibilidad e independencia. Tiempos difíciles en los que lo más conveniente sería encontrarnos con el resto de seres humanos como hermanos y no como enemigos, alimentándonos no de la improvisación sino de la reflexión, para encontrar un horizonte de esperanza con una cotidianidad en paz con la familia humana y con la naturaleza que nos sustenta. Sin embargo, emborrachados por los mundos virtuales y por la propaganda ideológica, serpenteamos en un laberinto que parece no tener salida. Nos estamos volviendo sordos, porque el ruido nos sustrae a la escucha y premia la velocidad y los destellos de 140 caracteres.

El mareo que padecemos viene producido por la creciente subida de decibelios que las trompetas del poder entonan. En este escenario los más débiles, los pobres, los pequeños empresarios y autónomos, los desempleados, los hambrientos, los desplazados, los emigrantes, los expatriados y perseguidos por cuestiones políticas y religiosas son excluidos de las mesas de negociación porque son ajenos a los intereses de los poderosos. Son los pobres de toda la vida, que a mala pena logran alimentarse de las migajas que caen de los banquetes de los “ricos” ideológicos o especuladores. La vida de los pobres en estos tiempos casi siempre transcurre con la indiferencia de la mayoría. Un panorama donde el mercado decide las reglas y hasta lo humano parece perder su valor para convertirse en el «precio» a pagar. La colección de vicios que la maldad ha generado es interminable, convirtiendo a las personas en mercancía, y se radicaliza aun más donde triunfan los totalitarismos con sus fábricas de crear pobres, maquinaria necesaria para mantener en el poder a socialistas de “boquilla” y comunistas desnortados.

¡Que mareo! Sí. Porque políticos egocéntricos que viven de la fatua verborrea y del “auto halago” ven los espacios que gobiernan como un contenedor de objetos o de vidas naturales sin valor a las que pueden usar al libre albedrio para sus propios intereses. Han olvidado que el mundo es un espacio donde las personas se encuentran, se reconocen, caminan juntas y viven libres y conscientemente responsables del deber de cuidar y custodiar a lo más vulnerable de la familia humana y de la casa común con toda su biodiversidad. ¡Somos todos hermanos!

Somos “parte» de un mundo vivo, que nos incluye y nos acoge, mostrándonos el don de la vida. No somos piezas de un puzle destinado a satisfacer las necesidades de quien nos gobierna con trampas. El último timo es el del adelanto de elecciones en España. Probablemente quieren arrastrarnos a un nuevo plebiscito de la persona que las convoca, como si no conociéramos ya sus malas artes que en estos años hemos venido rechazando de corazón y de cabeza. Respiremos hondamente y despejemos la cabeza para que el mareo no nos aturda. Son demasiados los desafíos que tenemos como para consumir energía en conceder caprichos a un engreído.